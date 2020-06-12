Katlanabilir PC'ler İçin Intel Lakefield CPU'ların Özellikleri Belli Oldu

Intel'in çift ekranlı ve katlanabilir bilgisayarlar için geliştirdiği yeni Lakefield işlemcilerinin detayları belli oldu! İşte ARM işlemcilerin rakibi Intel Lakefield hakkında bilinmesi gerekenler ve Intel Lakefield özellikleri.

  • Ercan Uğurlu
Intel Lakefield CPU'ların Özellikleri Belli Oldu!

Bir süredir Intel'in katlanabilir ve çift ekranlı bilgisayarlar için bir işlemci geliştirdiği biliniyordu. Microsoft'un Surface Neo, Lenovo'nun ThinkPad serisi ve Samsung'un Galaxy Book modellerinde kullanılacağı bilinen Intel Lakefield işlemci ailesi, gelen yeni bilgilerle beraber detaylandı ve Lakefield CPU'ların özellikleri belli oldu.

Intel Lakefield işlemcileri ARM işlemcilerinin rakibi konumunda olacak. Çip boyutlarıyla daha küçük olarak tasarlanan Lakefield, böylece çift ekranlı ve katlanabilir bilgisayarlar için ideal. Özellikle Core i7-8500Y işlemci ile karşılaştırıldığında yüzde 56 daha küçük boyutta olan Lakefield, üzerinde ayrıca paket belleği bulunduruyor.

Intel Lakefield, Core i5-L16G7 ve Core i3-L13G4 olarak geliyor. Peki, Intel Lakefield'in detaylarında neler var?

Intel Lakefield Özellikleri Neler?

Intel Lakefield platformunda yer alacak CPU'lardan Core i5-L16G7, 1.4 GHz ila 3.0 GHz arasında frekans değerlerine sahip. 4MB önbellek ve LPDDR4X-4267 bellek sahibi olan işlemci, Intel UHD grafik birimini de içeriyor. Kardeşi Core i3-L13G4 gibi 7W'lık TDP değerine sahip olan bu işlemci, böylece oldukça düşük güç tüketiminde bulunuyor.

Processor Number Graphics Cores / Threads Graphics (EUs) Cache TDP Base Freq (GHz) Max Single Core Turbo (GHz) Max All Core Turbo (GHz) Graphics Max Freq (GHz) Memory
i5-L16G7 Intel UHD Graphics 5/5 64 4MB 7W 1.4 3.0 1.8 Up to 0.5 LPDDR4X-4267


Intel Core i3-L13G4 ise, 0.8 GHz ila 2.8 GHz saat hızlarında çalışıyor. Tıpkı Core i5-L16G7 gibi 5 fiziksel çekirdekli yapıda tasarlanan bu işlemci de yine 4MB önbellek sahibi. Grafik tarafında da yine Intel UHD grafik birimi mevcut.

Intel Lakefield Hangi Bilgisayarlarda Olacak?

Intel Lakefield, Microsoft'un Surface Neo dizüstü platformunda yer alacak. Ancak ilk açıklanan modeller Samsung Galaxy Book S ve Lenovo ThinkPad X1 Fold oldu. Her iki cihaz da katlanabilir yapıda ve inanılmaz derecede hafif katlanabilir dizüstü bilgisayarları olurken, bu yeni cihazların ne zaman piyasaya çıkacağı şidmilik belirsizliğini koruyor. Fakat Lenovo ThinkPad X1 Fold'u bu yıl içinde tanıtılmasını, Samsung Galaxy Book S'in ise önümüzdeki ay satışa çıkmasını bekliyoruz.

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