Katlanabilir PC'ler İçin Intel Lakefield CPU'ların Özellikleri Belli Oldu

Intel'in çift ekranlı ve katlanabilir bilgisayarlar için geliştirdiği yeni Lakefield işlemcilerinin detayları belli oldu! İşte ARM işlemcilerin rakibi Intel Lakefield hakkında bilinmesi gerekenler ve Intel Lakefield özellikleri.