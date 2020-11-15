İddia: Apple, 2021'de Rekor Sayıda MacBook Satacak

Analist firma TrendForce'un yeni raporuna göre Apple, 2021 yılında reko sayıda MacBook satacak. Bunun arkasındaki sebep olarak ise, şirketin yeni tanıttığı dizüstü bilgisayarında yer verdiği M1 yonga seti. Bu işlemci sayesinde MacBook Pro'ya göre de büyük bir performans artışı gösteren yeni MacBook Air, böylece bu sene Apple'ın gözde dizüstü bilgisayarı olabilir.
TrendForce'un verdiği bilgilere göre Apple, bir önceki yıla oranla yüzde 23.1 artışla 15.5 milyon adet satış gerçekleştirmiş durumda. Öngörüler Apple'ın yeni işlemcisi sayesinde 2021 yılında 17.1 milyon ünite satışı gerçekleştireceğini ortaya koyuyor. Analiz şirketi Apple'ın böylece global dizüstü bilgisayar kategorisi içinde de payını arttıracağına inanıyor. Apple'ın bu sene payı yüzde 8 olurken, gelecek yıl yüzde 8.7'e ulaşacağı düşünülüyor.
Apple, M1 işlemcisini bu hafta başında duyurmuştu. ARM tabanlı olan M1 işlemcinin özelliği, MacBook'lar için ilk ARM tabanlı işlemci olması ve Apple'ın deyimiyle yüksek performans göstermesi ile mükemmel pil ömrü sağlaması. M1 çipi şu an için Apple için umut verici görünse de, neler olup biteceğini ileriki zamanlar gösterecek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın