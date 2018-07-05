IGTV Nedir, Nasıl Hesap Açılır, Video Yüklenir?
Instagram'ın yeni uygulaması IGTV nedir, onu özel yapan ne? Hesap açma nasıl yapılır? İşte cevap...
1 milyar kullanıcıya ulaşmasını kutlayan Instagram, kendi video uygulaması IGTV'yi geçtiğimiz günlerde duyurdu. IGTV, bir saate kadar dikey videolar kaydetip, yayınlamanıza izin veriyor.
IGTV'yi Farklı Yapan Ne?
IGTV temel olarak video kaydedip paylaşmanıza izin veren bir sosyal platform. Hizmeti farklı yapan ise Instagram videolarının aksine bir saate kadar video kaydedebilmeniz ve videonuzun 24 saat sonra kaybolmaması. Buna ilave olarak videoları dikey olarak, tam ekran izleyebiliyorsunuz.
Uygulamanın işleyişi de biraz farklı. YouTube'da önce bir video aramanız gerekirken IGTV, uygulamayı açtığınız anda video çalmaya başlıyor. Aynı televizyonu açtığınızda olduğu gibi. Tabi, IGTV'de de arama yapabiliyorsunuz ve videoları kaldığınız yerden izlemeye devam edebiliyorsunuz.
IGTV kanallarının her biri, bir Instagram hesabına bağlı bulunuyor. IGTV ve Instagram arasındaki ilişkiyi Facebook ve Facebook Messenger arasındaki bağa benzetebiliriz. İki uygulama tek başına çalışıp, farklı işlevler görse de, bir bütünü oluşturuyor.
IGTV'yi Ne İçin Kullanacaksınız?
IGTV'de amaç, düzenlemeden geçmemiş, daha "ham" videolar paylaşmak. Zaten videoların dikey olmasının nedeni de bu. IGTV videoları, hizmetinizi veya ürününüzü tanıtmak için ilginç bir yol olabilir.
IGTV Hesabı Açma
Öncelikle bir Instagram TV hesabına ihtiyacınız var. Neyse ki bu iş çok kolay ve birkaç adımda tamamlanıyor. IGTV hesabı oluşturmak için şu adımları izlemeniz yeterli:
- IGTV uygulamasını Google Play'den veya App Store'dan indirin.
- IGTV uygulamasına kaydolun (Instagram'a oturum açmışsanız, otomatik olarak giriş yapılacak).
- Sağ üst köşedeki ayarlar simgesine dokunun ve "kanal oluştur" üzerine dokunun.
- Hepsi bu kadar.
IGTV'ye Video Yükleme
- Ana sayfada profil resminize dokunun.
- Sağ üst köşedeki "+" simgesine tıklayın.
- Kamera rulosundan dikey videoyu seçin.
- Başık ve açıklama ekleyin. Burada YouTube'a video yüklerken olduğu gibi videoyla ilişkili kelimeleri kullanmanızda fayda var.
- Videoyu harici sayfalarda, örneğin web sayfanızda paylaşabilirsiniz.
- Videonuz için bir küçük resim oluşturun.
- Yayınla düğmesine basın.
Hepsi bu kadar. IGTV videonuzun istatistiklerine "..." düğmesine, ardından "İstatistikleri göster" düğmesine basarak göz atabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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