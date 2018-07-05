IGTV Nedir, Nasıl Hesap Açılır, Video Yüklenir?

Instagram'ın yeni uygulaması IGTV nedir, onu özel yapan ne? Hesap açma nasıl yapılır? İşte cevap...

IGTV Nedir, Nasıl Hesap Açılır, Video Yüklenir?

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