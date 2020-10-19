İki Devasa Uzay Çöpü, Hemen Tepemizde Yine Çarpışmanın Eşiğinden Döndü

Uzaydaki devasa Uzay çöplerinden ikisi daha, dev bir çarpışmanın eşiğinden döndü. Her ne kadar çarpışma gerçekleşmese de, bir kez daha akla Kessler sendromunu getirdi.