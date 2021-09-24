Alternatif Tarayıcı Brave, Yeni Özelliğiyle Şimdi de Zoom'a Rakip Oldu

Brave Software, bu yılın başlarında kendi arama motorunu piyasaya sürdükten sonra, doğrudan tarayıcısında çalışan, yerleşik, gizlilik odaklı yeni bir video konferans özelliği getirdiğini duyurdu. Brave kullanıcıları, Brave Talk ile artık doğrudan Brave üzerinden video aramalar yapabiliyorlar. Tek yapmaları gereken Brave Talk kamera simgesine tıklamak. Ayrıca talk.brave.com adresini de kullanarak kişilere ulaşıp video görüşmesi başlatabiliyorlar.
Görüşmelerin Brave üzerinden başlatılması gerekiyor, ancak kullanıcılar isterlerse herhangi bir modern web tarayıcısı kullanan kişileri de kendileriyle sohbet etmeye çağırabiliyorlar. Brave Talk, açık kaynak kodlu bir yazılım olan Jitsi'nin servisini kullanıyor ve Jitsi Meet'te bulunan gizlilik özelliklerinin çoğuna sahip.
Video görüşmelerinde gizlilik
Zoom ve diğer birçok video konferans sağlayıcısı görüşmeleri, paylaşılan görüntüleri izleyebiliyor. Ancak Brave Talk, birkaç şifreleme katmanı kullandığından dolayı görüşmeleri meraklı gözlerden sıkı sıkıya saklıyor. Videolar, görüntüler ve paylaşılan hiçbir içerik kaydedilmiyor. Brave Talk web tarayıcısının üzerinden çalıştığından, kullanıcıların herhangi bir ekstra yazılım veya eklenti yüklemesine de gerek kalmıyor.
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