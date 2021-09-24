Alternatif Tarayıcı Brave, Yeni Özelliğiyle Şimdi de Zoom'a Rakip Oldu

Brave, tarayıcısının içine Jitsi'den entegre ettiği Brave Talk özelliği ile Zoom'a rakip oluyor...

Brave, şimdi de Zoom'a rakip oluyor

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