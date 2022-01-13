İki Polis Memurunun, Soyguna Gitmek Yerine Oyun Oynaması Olay Oldu!

İki polis memurunun soygun ihbarını görmezden gelip Pokémon Go oynamaya devam ettiği, bu yüzden de hırsızların kaçmasına göz yumdukları ortaya çıktı. Memurlar, olayın ortaya çıkmasından sonra görevden uzaklaştırıldı.

Soygunu bıraktılar, oyuna devam ettiler!

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