İki Polis Memurunun, Soyguna Gitmek Yerine Oyun Oynaması Olay Oldu!

Pokémon Go çılgınlığı iki polis memuruna epey pahalıya patlamış gibi görünüyor. BBC News'in ortaya çıkan polis kayıtlarına dayandırdığı haberine göre Los Angeles Polis Departmanından iki polis, Louis Lozano ve Eric Mitchell 15 Nisan 2017'de bir hırsızlık ihbarı aldılar, ancak o sırada Pokemon Go oynadıkları için bu ihbarı göz ardı ettiler. Bir Macy's mağazasında gerçekleşmekte olan soyguna müdahale etmek yerine, 20 dakika boyunca polis arabaları ile dolaşıp bir Snorlax ve Togetic yakalamaya çalıştılar.
Lozano ve Mitchell iddiaları reddetti ancak araç içi kamerası sayesinde gerçek hemen ortaya çıktı. İki polis, ihbarı duyuyor ancak cevap vermeyip Pokemon peşinde koşturmayı tercih ediyor.
Artırılmış gerçeklik oyunlarının bağlayıcılığına ve gerçek dünyada yapmamız gerekenleri unutmamıza veya vaz geçmemize neden oluşlarına oldukça çarpıcı bir örnek olan bu vakanın tek vaka olmadığı da tahmin ediliyor.
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