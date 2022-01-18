İkinci Dünya Savaşı'nda Yaşanan, Tarihin En Trajik Evcil Hayvan Katliamı...

İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında, henüz tek bir kurşun bile atılmadan önce, İngilizlerin yüz binlerce evcil hayvanı öldürmeye koyulduğunu biliyor musunuz? Bu olayın ardında, son derece üzücü bir hikaye yatıyor...
İngiliz evcil hayvan katliamı, İkinci Dünya Savaşı'nın garip trajedilerinden biri. Ama ardından gelen tüm insan yıkımı arasında kaybolan bir dipnot olarak kalmaya mahkum oldu. 1939'da İngiliz hükümeti, savaş başladığında evcil hayvanlara ne olması gerektiğine karar vermek için Ulusal Hava Saldırısı Önlemleri Hayvanlar Komitesi'ni kurdu. Korkunun nedeni, hükümet yiyecekleri paylaştırmaya zorlandığında, insanların yiyeceklerini evcil hayvanlarıyla paylaşacağı ve bunun açlığa neden olabileceği savıydı. Ya da onları aç bırakmak zorunda kalarak ölümlerine neden olacakları ön görülmüştü.
Bu seçeneklerin hiçbirinin ideal çözüm olmadığına inandılar ve bir sonraki en iyi şeye karar verdiler: İnsanları sağlıklı evcil hayvanlarını aceleyle yok etmeye teşvik etmek.
Halka dağıtılan bir broşürde, evcil hayvanı olan herkesin onları kırsal alana bırakmayı düşünmeleri ya da başlarına bir şey gelirse hayvanlara bakacak birinin belirlenmesi isteniyordu. Eğer bunları yapamayacaklarsa da, evcil hayvanları yok etmelerini önerdiler.
Mesaj, öncelikle evcil hayvanlar için yeni bir yuva aramaları gerektiğini açıkça vurgulasa da, mesajın karşısında "evcil hayvanların insancıl imhası için standart araç" etiketli bir cıvata tabancası reklamının olması son derece ilginç bir detay olmuştu.
Savaş ilan edildiğinde, birçok evcil hayvan sahibinin evcil hayvanlarını yok ettiği biliniyor. Hasta Hayvanlar için Halk Dispanseri'nin kurucusu, o zaman için "Bu mutsuz görevi yerine getirmek için çağrılan teknik görevlilerimiz o günlerin trajedisini asla unutmayacak" demişti.
Bir hafta içinde, Londra'nın evcil hayvanlarının dörtte biri olan 400.000'den fazla köpek ve kedi öldürüldü. Bir hayvan barınağının önündeki kuyruklar yarım mil uzunluğa ulaştı, hayvanlarını yok etmek için bekleyen insanlarla doldu ve krematoryumlar, karartma nedeniyle geceleri çalışamadıkları için cesetlerle doldu. Uygun mezarlıklar tükendiğinde, bir çayırın altına yarım milyon evcil hayvan gömüldü. Toplamda 750.000'den fazla evcil hayvan öldürüldü.
İnsanlar o dönemde doğru şeyi yaptıklarını düşündüler. Ama bugün bakıldığında, yapılanın gerçek bir katliam olduğunu görmek zor değil.
Neyse ki evcil hayvanı için bu öneriyi dikkate almayanlar da vardı. Bu çılgınlıktan kurtulan hayvanlar, çoğunlukla savaşın sonuna kadar hayatta kaldılar.
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