İkinci Dünya Savaşı'nda Yaşanan, Tarihin En Trajik Evcil Hayvan Katliamı...

İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan büyük yıkımın gölgesinde kalsa da, İngiltere'de yaşanan bu trajik hayvan katliamı, tarihin en üzücü hayvan katliamlarından biri olabilir!