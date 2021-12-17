Çin'in ne kadar savaş uçağı var? Pentagon tahminini açıkladı

Çin'in ne kadar savaş uçağı var? sorusu sıklıkla merak konusu oluyor. Business Insider'ın haberine göre Çin'in hava kuvvetleri ve donanması şu anda yaklaşık 2.800 uçak kullanıyor. Çin'in 2.800 uçağından yaklaşık 2.250'si savaş uçağı.
Bu rakamlara göre, Çin, bölgedeki en büyük, dünyada ise en büyük üçüncü hava gücü. Pentagon Çin'in bu gücünün, Batı hava kuvvetlerini hızla yakalaması anlamına geldiğini ifade ediyor.
Pentagon: Bölgedeki En Büyük Havacılık Gücü
Kasım ayında yayınlanan Çin ordusuna ilişkin ABD Savunma Bakanlığı'nın yıllık raporuna göre, Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (PLAN) ve Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri (PLAAF) artık "bölgedeki en büyük havacılık gücünü ve dünyanın en büyük üçüncü havacılık gücünü oluşturuyor.
Çin'in drone'lar ve eğitim uçakları hariç yaklaşık 2.800 uçağı olduğunu tahmin eden Pentagon'un raporuna göre, özellikle PLAAF, son yıllarda karasal hava savunmasından "saldırı ve savunma operasyonlarına" geçerek "uzun bir menzile hava gücü gönderebilecek" bir kuvvet oluşturdu.
Nükleer Kapasiteli Gizli Bombardıman Uçağı
Haberde Çin'in geliştirilmekte olan daha fazla gizli uçağı olduğu, bunlar arasında nükleer kapasiteli bir gizli bombardıman uçağı bulunduğu da belirtildi. PLAAF'ın en büyük başarısının ise, beşinci nesil hayalet avcı uçağı J-20 "Mighty Dragon" olduğu ifade edildi.
Gizli Avcı Uçağı
Haberde "Çin ayrıca Çin muhtemelen FC-31 adlı bir gizli avcı uçağı geliştiriyor" denildi.
Pentagon raporunda, "PLAAF, Batı hava kuvvetlerini hızla yakalıyor" denildi. Çin'in agresif modernizasyonunun ve gelişmiş sistemler edinmesinin, ABD ordusunun havadaki "uzun süredir devam eden ve önemli" avantajlarını "yavaş yavaş aşındırdığı" da belirtildi.
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