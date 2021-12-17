Çin'in ne kadar savaş uçağı var? Pentagon tahminini açıkladı

ABD sıklıkla merak konusu olan "Çin'in ne kadar savaş uçağı var?" sorusu ile ilgili tahminde bulundu. ABD'ye göre Çin'in 2.800 uçağı var. İşte detaylar...

Çin'in ne kadar savaş uçağı var? ABD tahminini açıkladı

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