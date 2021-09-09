İkonik Otomobil Markası Lotus, Elektrikli SUV Sürprizi ile Şaşırttı!

Hız canavarı otomobillerin mimarı olarak tanınan ikonik marka Lotus, önümüzdeki yıllarda elektrikli SUV modellerini satışa sunacağını açıklayarak herkesi şaşırttı...

Lotus, Elektrikli SUV Sürprizi ile Şaşırttı!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Okul başlıyor, daha güçlü başlasın!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 9 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Notebook, tablet ve pek çok teknolojik ürün var
A101 2 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Teknolojik ürünler uygun fiyata satışta
BİM 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda tablet, klavye ve mause sürprizi!
A101 26 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: Teknolojik ürünler dikkat çekici

Günün En çok Okunanları
Basit Bir Word Dosyası ve Windows 11 Birleşince Ortaya Çıkan Tehlike...
Matrix 4 fragmanları yayınlandı! Matrix 4 ne zaman çıkacak?
Rekorlar Kıran DataTraveler Max Satışa Çıktı!
Bisikletle Dolaştı, Etrafındaki Tüm Bluetooth Mesajlarını Ele Geçirdi!
Snapdragon İşlemcili Galaxy S22 Kimlere Gelecek, Kimlere Gelmeyecek?

 

 