İkonik Otomobil Markası Lotus, Elektrikli SUV Sürprizi ile Şaşırttı!

Lotus, önümüzdeki on yılda iki elektrikli SUV ve pek çok elektrikli otomobili piyasaya süreceğini resmi olarak duyurdu. Şirket, yaptığı açıklamada, elektrik çağındaki ilk yeni ürününün büyük bir E-segment SUV olacağını, kod adının ise Type 132 olduğunu söyledi. Planlanan lansman tarihi ise 2022.
Onu, 2025'te ikinci elektrikli SUV, yani D-segmenti Type 134 izleyecek. Bu iki SUV arasında ise, 2023 için planlanan, kod adı Type 133 olan "dört kapılı bir coupe" bulunuyor. Son olarak, yepyeni bir elektrikli spor otomobil, Type 135, 2026'da Lotus'un yol haritasını tamamlayacak.
Markanın elektrikli "premium yaşam tarzı araçlarının" temelini, Lotus Premium mimarisi olarak adlandırdığı bir mimari oluşturuyor. Bu mimari 113 ila 122 inç arasındaki dingil mesafelerine uyumlu ve gelecekte diğer dingil mesafelerine de uyacak şekilde ince ayarlar yapılabilir. Platformun pil kapasitesi 92 ila 120 kilovat saat arasında olacak ve piller 800 volt hızlı şarjı destekleyecek.
Bu arada, Lotus'un geliştirilmekte olan üç platformu daha olduğu biliniyor. Lotus'un elektrikli SUV yapacağı fikri kulağa garip gelse de, ortaya çıkacak ürünün Lotus efsanesini yaşatmaya devam edeceğine eminiz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın