Lotus'un Elektrikli Hiper-Arabası Evija, Büyük Bir Başarıya İmza Atıyor

Lotus'un elektrikli hiper-arabası Evija, görünüşe göre önemli bir satış başarısına imza atmış durumda. Üstelik 2,6 milyon dolarlık inanılması güç fiyatına rağmen...