Lotus'un Elektrikli Hiper-Arabası Evija, Büyük Bir Başarıya İmza Atıyor

Lotus'un elektrikli arabası Evija, 2,6 milyon doların üzerinde bir fiyata sahip olmasına rağmen, önemli bir satış başarısı yakalayacak gibi görünüyor. Lotus'un Autocar'a söylediğine göre firma, Evija'nın yaz mevsimi ile başlayacak bir şekilde, 2020 yılında üretilecek serisinin tamamını satmış durumda. Her ne kadar otomobil üreticisi tam sayıları belirtmiş olmasa da, toplamda 130 adet Evija'nın üretilmesi bekleniyor.
Tabii ki Lotus'un araçlarını tamamen satmasının beklenilmeyen bir şey olduğunu söylemek doğru olmaz. Hiper-araç dünyası, temel olarak, hiç kararsızlığa düşmeden araçları satın alan zengin müşterilerden oluşuyor.
Ancak elektrikli hiper-araçlar için piyasa henüz çok genç. Yine de Lotus'un performansı, bu müşterilerin pek çoğunun servetlerinin bir kısmını sıfır emisyonlu hiper-araçlar için harcama konusunda sorun yaşamayacaklarını gösteriyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın