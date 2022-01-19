İlk 3G Telefon; İlk Kameralı Telefon... İşte İlklere İmza Atan Telefonlar!

İlk 3G telefon; ilk kameralı telefon ve diğerleri... Akıllı telefon tarihinden büyük öneme sahip olan ve ilklere imzasını atan unutulmaz telefon modellerini araştırdık!

İlklere İmza Atan Unutulmaz Telefonlar!
Kyocera VP-210

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