İlk 3G Telefon; İlk Kameralı Telefon... İşte İlklere İmza Atan Telefonlar!

Günümüzün müthiş güçlü, ince ve fazlasıyla yetenekli telefonları kullanırken, telefonların bu seviyeye nasıl ulaştığını unutabiliyoruz. Ama unutmayın ki, bugünün telefonlarında yer alan önemli özelliklerin hepsini bir ilk olarak sunan önemli modeller unutulmaz olmayı hak ediyor. Bu yazımızda, telefon sektöründe bazı önemli ilklere imza atan telefonlara yer veriyoruz...
Kameralı İlk Telefon
Kamera taşıyan ilk telefon, Mayıs 1999'da piyasaya sürülen Kyocera VP-210 idi. Telefon, 0,11 megapiksellik bir ön kamerayla geliyordu ve bir defada sadece 20 fotoğrafı saklayabiliyordu.
İlk Çift Lensli Kameralı Telefon
İki lensin telefonlarda yer almasını görmemiz için 12 yıl beklememiz gerekti. Temmuz 2011'de satışa sunulan LG Optimus 3D, ikili kamerasıyla üç boyutlu fotoğraflar çekmeyi amaçlıyordu. Ama bu arada, ikili lensle gelen ilk telefon olmayı da başardı.
İlk 3G Telefon
İlk 3G'li telefonun hangisi olduğu konusunda kesin bir kanı aslında yok. Ama bu unvana sahip telefonların muhtemelen Japonya'da 2001'de çıkan NEC ve Panasonic telefonları olduğu düşünülüyor. Resimdeki Motorola A820'nin 2002'de, en azından İngiltere'de 3G'yi ilk sunan telefonlardan olduğu biliniyor.
4G'li İlk Telefon
4G destekli ilk telefonu bulmak, 3G'ye göre çok daha kolay. ABD'de teknolojinin öncülüğünü yapan HTC Evo, 2010 yılında 4,3 inç'lik 480x800 ekran, 1GHz Snapdragon işlemci ve Android 2.1 Eclair ile geliyordu. Dünyanın geri kalanı için ilk 4G'li telefon ise muhtemelen HTC Max 4G idi. Bu telefon, Kasım 2008'de Rusya'ya özel olarak piyasaya sürülmüştü.
Uygulama Mağazası Sunan İlk Telefon
2007'de çıkan ilk iPhone, üçüncü parti uygulamaları desteklemiyordu. Apple App Store ise, ikinci nesil iPhone olan iPhone 3G ile birlikte geldi. Böylece üçüncü parti uygulamalara sahip ilk uygulama mağazasını sunan telefon olarak da tarihe geçti.
Parmak İzi Sensörlü İlk Telefon
Telefonlardaki parmak izi sensörleri, Apple'ın 2013'te tanıttığı iPhone 5S'e eklediği Touch ID ile yaygınlaşmaya başladı. Ancak bu özelliğin önem kazanacağını dört sene öncesinden bilen bir telefon var: Pantech GI100, 2004'te bir parmak izi sensörüyle gelmişti.
Bununla birlikte Apple'ın iPhone 5S'te ilk kez kapasitif parmak taramayı kullandığını da söyleyelim. Önceki telefonlar, optik taramayla (yani parmağın fotoğrafını çekerek) çalışıyordu.
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