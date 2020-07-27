İlk Ofis Dostu 3D Metal Yazıcı Desktop Metal Türkiye'de!

Türkiye'nin öncü 3D teknoloji firması infoTRON, dünyanin ilk ve tek eklemeli imalat yöntemi ile çalışan 3D metal yazıcısı Desktop Metal Studio'yu Türkiye'ye getirdi.

İlk Ofis Dostu 3D Metal Yazıcı Desktop Metal Geldi

Dünyanin ilk ofis tipi 3D metal yazıcısı Desktop Metal Studio, tasarım ve mühendislik ekiplerinin metal prototipleme ve az sayılı metal parça üretim ihtiyaçlarını uygun maliyetlerle ofis ortamında en hızlı şekilde karşılarken, pahalı ekipman, uzman iş gücü ve ilave yöntemlere gerek duymuyor.

Masaüstü 3D metal yazıcı Desktop Metal Studio'nun diğer lazer tabanlı 3D metal yazıcılara göre maliyet anlamında on kat daha avantajlı olduğunu paylaşan infoTRON Genel Müdürü Esra Öztezcan, yalnızca elektrik, internet ve gaz bağlantısı kullanarak çalışan bu üç parçalı sistemin, 3D dijital dosyadan sinterlenmiş son parçaya kadar olan süreçte kompleks metal parçaların basımını mümkün kılan komple bir çözüm olduğunu belirtiyor. 

3D Yazıcı, debinder ve fırından oluşan Desktop Metal Studio, Fabricate isimli bulut tabanlı yazılımı sayesinde 3 sistemdeki parametreler otomatik olarak tanımlanıyor ve yazılımla entegre çalışan 3 sistemdeki süreçler cloud üzerinden denetlenebiliyor.

Desktop Metal Studio'nun getirdiği avantajlar:

  • Benzer lazer tabanlı eklemeli imalat teknolojilerine göre on kata varan uygun maliyet
  • Lazer ve metal tozlarını ortadan kaldıran sistemiyle ofis ortamında güvenli kullanım
  • 3 parçalı sistemiyle uçtan uca çözüm
  • Deneyimli operatör gerektirmeyen kolay kullanım
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