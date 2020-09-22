İnceleme: Battletoads 2020

Üç çılgın kurbağa arkadaş, 26 yıl sonra geri dönüyor. Korkmayın orijinali kadar zor değil. Muhteşem görselliği ile yılın en eğlenceli oyunlarından biri ve sizi yine dozajında zorlayacak bir oyun olmuş!