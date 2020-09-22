İnceleme: Battletoads 2020

Şu an 40'lı yaşlarında olan ve gençliğinde oyun salonlarında hatırı sayılır derecede jeton harcamış bir çok kişinin heavy metal eşliğindeki göz alıcı çizimleri ile ama daha da önemlisi insanı çileden çıkartan "Turbo Tunnel" bölümüyle hafızalara kazınan Battletoads'u hatırlayacaklarına eminiz. Oyun; sabır, azim ve başarmak için biraz da şans gerektiriyordu. Ancak yine de o kadar eğlenceliydi ki o dönem haklı bir başarı elde etmişti. Devamında birkaç oyun daha çıktıysa da yarım asırdan uzun bir süredir tarihin tozlu raflarında yer alıyor.
Aslında başarısında o dönem oldukça popüler olan Teenage Mutant Ninja Turtles'dan ilham almasının etkisi de çok büyüktü. Oyunun çizgi film benzeri görselleri, yüksek sesli kahramanları ve klasik beat'em up oynanışı, o dönemde en popüler türüydü. Şimdi, tam 26 yıl sonra, Rare artık zamanı gelmiş olacağını düşünmüş olacak ki Battletoads'u tekrar hayranlarıyla buluşturuyor. Elbette yıllar boyunca oyun mekaniklerinden grafiklere kadar çok şey değişti ve Battletoads'ta tüm bunlar dikkate alınmış. Yenilenmiş grafikler ile geçmiş bir çağdan kalmış oyun gibi değil tam da zamanımıza uygun ayrıntılı bir animasyonlu macera gibi hissettiriyor.
Önceki oyunu oynama şansı bulamamışlar için, reboot olarak da nitelendirilebilecek Battletoads 2020'de; yana doğru kayan beat'em up tarzı oyunda Rash, Pimple ve Zitz adlı birbirinden farklı yetenekleri olan 3 kahramanı kontrol ediyoruz. Bölümlerin her biri, oyunun mizahi tarzını koruyabilmek için hikaye örgüsüne uygun animasyonlarla bağlanmış. Animasyon kalitesi ve üst düzey görselliğe rağmen elbette öyle ahım şahım bir hikaye de beklememek gerekiyor. Ayrıca espriler bizce o kadar başarılı değil ve çoğu kelime oyununu anlamak için iyi derecede İngilizce'nin şart olduğunu da ekleyelim.
Oyunu herhangi bir türe sokmak zor!
İncelemenin başında genel bir Beat'em Up türünden bahsetmiş olsak da aslında Battletoads'ın hangi türe girdiğini belirlemek zor. Çünkü bazı seviyeler belirli kurallara uysa da, diğerlerinde farklı türlerin bir birleşimi söz konusu. Bu da Battletoads'u oyun dünyasına yeni bir soluk getiren tür değiştiren bir tür macera oyunu haline getiriyor. Battletoads; platform, yarış, bulmaca ve çok daha fazlasını tek bir pakette bir araya getirmeyi başarıyor.
Sanırız Rare oyunun hikayesi ilerlerken farklı türleri deneyerek en azından bir tanesi ile oyuncuyu yakalamayı garantiye almaya çalışmış gibi duruyor. Çoğu durumda bu durum, maceranın akışını bozacak şekilde rahatsız edici olsa da Battletoads'ta her türü öne çıkarmak için yeterince emek harcanmış ve oyun içinde sağlanan uyum başarıyı getiriyor. Tüm türler ihtiyacınız olan deneyimi sunuyor. Beat 'em up bölümlerinde her yumruk ve vuruş hissiyatı çok iyi ve karakterlerin kendine has özellikleri de hem zorluğu hem eğlenceyi artırıyor.
Öğrenmesi kolay ustalaşması zor olan türlerden
Öyle sadece X'e basıp oyunu bitirmeyi düşünüyorsanız bu hayalinizden vazgeçebilirsiniz. Dövüşler boyunca her farklı düşman için karakterler arasında geçiş yapmanız ve çoklu düşmanlara karşı bunu sürekli tekrarlamanız ve bu hengâme içinde de darbe almamanız gerekiyor. Elbette şöhret yapmış atası kadar zor değil. Günümüz oyuncuları için bir miktar yumuşatıldığını da ekleyelim. Bölüm sonu karakterlerinde ise ne yazık ki bu durum geçerli değil ve eski tarz zihniyet dimdik ayakta duruyor. Savaş alanını akılcı kullan, vur ve kaç. Ve bunu defalarca tekrar et. Başarılı olmak için o bölüm boyunca öğrendiğiniz savaş mekaniklerinde ustalaşmış olmak neredeyse zorunluluk.
Oyunun geneli düşmanlarınızın taktiklerini çözüp onları dövdüğünüz bir döngü içinde geçiyor. Bulmacalar ise ilerlemeniz için kilit noktaları oluşturuyor. Hiç biri çok zor değil ancak eğlenceli ve oyuncuyu sürekli şaşırtmayı başarıyor. Ana hikaye ne yazık ki kesintisiz bir oynanış ile 4 saatte bitecek kadar kısa. Oyun süresini uzatmak için belirli toplanabilir nesneler bölümler boyunca dağılmış ve bölüme özel zorluklarla elde edilebilen ek öğeler de bulunuyor. Bunlar, bir dövüşü "A" rütbesi ile tamamlama ya da belirli bir zaman çerçevesi içinde bir seviyeyi tamamlama gibi birçok meydan okuma içeriyor. Ancak, koleksiyoncu ruhunuz yoksa elbette bu oyunu tekrar oynamanız için yeterli değil.
Aynı kanepeye 3 kişi sığmanız gerekecek
Herkesin aynı ekran başında olması şartıyla oyunu üç arkadaş birlikte oynayabiliyorsunuz. Maalesef çevrim içi çoklu oyuncu desteği şimdilik bulunmuyor. Kim bilir belki böylesi daha iyi olabilir. Çünkü aksiyon dozunun bu kadar yüksek olduğu oyunda gecikme değerleri çoklu oyunda oyunun tadını kaçırabilirdi.
Oyunun tüm özellikleri, dizinin bilinen animasyon stilini gerçekten kucaklayan bir estetikle sunuluyor. Bu tarz herkes tarafından beğenilmiyor olabilir ama oyunu oynamaya başladığınızda ön yargılarınız gidecektir. Battletoads'un her karesi o kadar titizlikle işlenmiş ki, çoğu zaman bir çizgi roman sayfalarını karıştırıyormuşsunuz gibi hissettiriyor.
Battletoads, elbette zamana başarılı bir şekilde ayak uydurmuş. Çok nadir karşımıza çıkan bu nostaljik türdeki oyun; fps, tps, rpg ve battle royale gibi türlerden sıkılmış olanlara nefes aldıracak türden. Cuphead'i sevmiş olanlar için onun kadar hayattan bezdirmese de yine de sizi eğlendirirken dozajında zorlayacak bir oyun olmuş. Üstelik Xpass Game Pass dahilinde tamamen ücretsiz olarak da oynayabiliyorsunuz.
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Platform: Xbox One/PC
Geliştirici: Rare
Dağıtım: Xbox Game Studios
Tür: Hibrit
Web: https://www.rare.co.uk/games/battletoads
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