Metamorphosis İncelemesi: Sıra Dışı Oyunu A'dan Z'ye İnceledik

Gerçekçi ve fantastik unsurları bir araya getirerek, sıklıkla tuhaf veya sürrealist çıkmazlarla ve anlaşılmaz sosyal bürokratik güçlerle karşı karşıya kalan dışlanmış kahramanları anlatan hikâyeleri ile tanınan ünlü Çek yazar Franz Kafka'nın Dönüşüm (Metamorfoz) eserini herkes bilir. Dönüşüm dışında Dava, Yargı ve Şato gibi bilinen popüler eserleri; yabancılaşma, varoluşsal kaygı, suçluluk ve saçmalık temalarının keşfi olarak yorumlanıyor. Kafka seven biri olarak ismini görür görmez inceleme için listeye aldığım Metamorphosis isimli bu oyun ise Kafka'nın aynı adlı romanının bir uyarlaması. Edebi eserlerin; film uyarlamalarında olduğu gibi oyun uyarlamalarında da çok başarılı örneklerinin olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla Kafka seven takipçilerimizin de böyle farklı bir hikayenin ne kadar başarılı bir şekilde oyuna aktarıldığını merak ettiğine eminim. O yüzden gelin hemen incelemeye geçelim.
İsmi Metamorphosis ama tüm romanlar var
Öncelikle Franz Kafka'nın Metamorfoz eserinin bir video oyunu uyarlaması beklediğim bir şey değildi. Bunu açıkça söylemem gerek. Hikayeyi böyle bir etkileşimli sanat eserine dönüştürmek de kolay bir iş değil. Bu cesaretlerinden dolayı Ovid Works'ü ayrıca kutlamak gerek. Gerçi oyunun ismi tek bir eserden alınmış olsa da yapımcı firma durumu kotarmak için Dava, Kale ve Yargı gibi diğer hikayeleri de dahil ederek işini biraz daha kolaylaştırmış. Dönüşüm romanını okumuş olanlar bilir.
Metamorfoz, arkadaşıyla bir gece içtikten sonra uyandığında insandan bir böceğe dönüştüğünü keşfeden Gregor Samsa'nın hikayesini anlatır. Romanda Gregor, insan büyüklüğünde bir haşarat haline gelir. Oyun uyarlamasında ise farklı olarak hamamböceği boyutu ve görünümü tercih edilmiş ki bu bizce oyun mekanikleri için çok doğru bir karar olmuş. Yönettiğimiz Gregor karakteri ile insan formuna geri dönmek için ilk olarak arkadaşımız Josef'den yardım almak için yola çıkıyoruz. (Buradaki Josef, Dava romanından oyuna dahil edilmiş) Sonrasında ise dev dünya içinde karşılaştığımız diğer böcek karakterlerin verdiği görevleri yerine getirerek tekrar insan formuna kavuşma vaadiyle yönlendirildiğimiz "kule"ye ulaşmaya çalışıyoruz.
"Kafkaesk" hava kesinlikle hissediliyor
Oyuna bakınca Ovid Works'te çalışan geliştiricilerin kesinlikle Kafka hayranı olduğunu anlamamak mümkün değil. Çünkü başka hiç kimse, eserler arasındaki ortak temaları bir araya getirip ardından da bunlar arasındaki önemli olan ilişkileri kurarak 2 farklı hikayeyi bu kadar başarılı bir şekilde kurgulayamazdı. Oyunda, Dava romanındaki, insanlık dışı ve anlaşılmaz hukuk sistemlerine yönelik eleştiriler ön plana çıkarken hikaye Kale romanındaki kusurlu ama sarsılmaz bürokrasiye de bağlanıyor. Hatta öyle ki oyunun ismi Metamorphosis olmasına rağmen romanla bağlantı neredeyse karakterin bir haşarata dönmesi ile sınırlı kalmış gibi duruyor ve diğer eserler daha ağır basıyor. Ufak dokunuş ve yorumlar ile birebir kitap adaptasyonu olmasa da oyunun en iyi edebi eser uyarlamalarından biri olduğunu söylersek yanlış olmaz. Oynadığınız zaman hemen fark edeceğiniz üzere Metamorphosis'de hedeflenen Kafkaesk hava kesinlikle yakalanmış.
Eşyaların dev boyutlu halleri arasında dolaşmak
Xbox Gamepass üzerinden Grounded'ın erken erişiminde günlük nesnelerin dev versiyonlarından oluşan 3D dünyada böceklerden kaçtıktan sonra bu oyunda benzer bir dünyada bir haşaratı oynamak gerçekten ironik oldu. Ovid Works, bu dünyaların tasarımını, insan dünyasında gerçek bir böcek olma hissini tasvir eden inandırıcı bir ölçek ama erişilebilir bir yapı vermek için dengelemeyi başarmış. Dolayısıyla bazen dev boyutlu nesneler arasında biraz kaybolmak mümkün olabiliyor. Bu tip durumlarda kuş bakışı görünüme geçip tekrar rotanızı oluşturabilirsiniz. Metamorfoz, bir böcek gibi hareket etme hissini inandırıcı bir şekilde hissettirmeyi başarıyor. Hareket ederken iki tarafta bacaklarınızı görüyorsunuz.
Gregor'un Metamorfoz'da hareket etme şekli oyunun zorluğunun bir parçasını oluşturuyor. Oyunda birinci şahıs platform bölümleri, çözülmesi gereken çevresel bulmacalar ve bazen de sadece hikayeyi anlatmak için eklenmiş bölümler var. Platformlar arasında yolu bulmak standart mekanikleri oluşturuyor. Zaman içinde zıplayamayacağınız kadar yukarıları çıkabilmek için yapışkan maddeleri kullanmayı öğreniyorsunuz. Burada ayağınızdaki yapışkan madde bitmeden tırmanmak istediğiniz yere en kısa yoldan çıkmak önemli.
Oyundaki hemen hemen tüm bulmacalar, etrafa bakınmanızı ve aranızı gerektiriyor. Çözümler çok zor değil ve hedef neredeyse her zaman belirgin. Ama yine de oraya nasıl ulaşmanız gerektiği oyunun asıl eğleneli kısmını oluşturuyor. Yeni görevler ve bulmacaların çözümleri için etraftaki tüm karakterle konuşmanızı ve bulduğunuz her kağıt parçasını okumanızı tavsiye ederim.
Grafikler, sesler, performans ve sonuç
Görsel olarak oyun çok etkileyici görünüyor ve istenen havayı başarılı bir şekilde yansıtıyor. Sesler ve müzikler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ancak böceklerin seslendirmeleri yüzünden ne konuştuklarını anlamak zaman zaman zorlaşabiliyor. Bu durumda ise altyazılar kurtarıcı oluyor. Oyunu Xbox One X üzerinde oldukça akıcı bir şekilde deneyimlediğimizi ve bir performans sorunu ile karşılaşmadığımızı da ekleyeyim. NPC'ler ile ilgili ufak tefek bug'lar olsa da bunlar oynanışı etkilemiyor.
Sonuç olarak Metamorfoz gerçekten iyi tasarlanmış, orijinal bir konsepte sahip ve pek sık karşılaştığımız oyunlardan biri değil. 72 TL'lik fiyatı yüksek geldiyse bile bir Kafka hayranıysanız bekleyip indirimden de olsa mutlaka sonradan alıp değerlendirmenizi öneririz. Özellikle oyunun sonunun Kafka hayranlarını ikiye böleceğine eminiz. Aynı hikayelerinin sonunda olduğu gibi...
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Geliştirici: Ovid Works
Dağıtım: All In! Games
Tür: 3D Platform/Macera
Web: https://www.allingames.com/game/metamorphosis/
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