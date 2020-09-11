Marvel's Avengers İncelemesi: Beklenen Oyunu A'dan Z'ye İnceledik

Süper kahraman çizgi romanları okuyarak büyümüş sonrasında ise DC, Marvel ayırt etmeksizin tüm filmleri kaçırmadan izlemiş neslin bireyleri olarak aynı konuda son dönem oyunlardaki gelişmeyi mutluluk içinde takip ediyoruz. Açıkçası Square Enix'in Marvel'ın yarattığı en güçlü kahramanlardan oluşan Avengers ekibinin hikayesini oyun dünyasına aktaracağını duyduğumuzdan beridir de heyecan içinde bu oyunu bekliyorduk. Oyunlarda hikayenin olmazsa olmazlardan olduğunu düşündüğümüz için ve herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşıp oyundan soğumamak için Beta sürecini es geçmiştik. Beklentinin çok üst düzeyde olduğundan olsa gerek bu süreçte Marvel's Avengers oldukça fazla eleştiriye maruz kaldı. Biz ise son halini sizler için oynadık ve bu eleştirileri ne kadar hak ediyor A'dan Z'ye inceledik. İşte karşınızda "Yenilmezler".
Yepyeni bir Avengers evreni
Marvel's Avengers'ın hikayesi; Kaptan Amerika, Iron Man, Hulk, Black Widow ve Thor'un San Francisco'da, ileri teknoloji yeni bir Avengers Genel Merkezi'ni açtığı gün başlıyor. Gizemli bir düşmanın saldırısı büyük bir yıkıma neden olunca kutlama; Kaptan Amerika'nın ölümü ve milyonlarca masum insanın tehlikeli süper güçlere sahip olmasına neden olan ölümcül ve ağır bir felakete dönüşüyor. Bunun sonucunda elbette felaketten sorumlu tutulan Avengers dağılıyor ve Tony Stark'ın şirketi de iflas ediyor. Geçen zaman içinde tüm süper kahramanların yasaklandığı bir dünyada, Dr. George Tarleton'un insanları tedavi etme kisvesi altında kurduğu bir şirket olan A. I. M. ortaya çıkıyor ve kontrolü ele geçiriyor.
Bu korkunç kazadan beş yıl sonra, aynı zamanda Marvel evreninin ilk Müslüman süper kahramanı olma özelliğine de sahip olan Kamala Khan (Ms. Marvel), AIM olarak bilinen gizli yeni kuvvetin kontrolsüz gücünü durdurmak için Avengers'ı bir araya getirmek üzere yola çıkıyor ve macera böylece başlıyor. Bu büyüklükteki bir başlıktan beklenebileceği gibi, Marvel's Avengers, çizgi roman veya film uyarlamalarında daha önce gördüklerimizden tamamen farklı ve orijinal bir hikayeye sahip. Crystal Dynamics, daha oyunun hemen başında oyuncuyu kendine bağlayan mizah, drama ve duygu dolu bir hikaye ile mükemmel bir başlangıç yapıyor.
Hiç bitmeyen oyun yapmışlar, yeter ki sıkılmayın
Ortalama 10 saat süren ön hikayenin bölümlerinin her biri, süper kahramanların yeteneklerini en iyi şekilde tanıyabileceğiniz şekilde tasarlanmış. Örneğin, Kamala'yı kontrol ettiğimiz görevler, esnek güçlerimizi kullanmamıza izin verecek unsurların çoğuna sahipken, Iron Man ile ise sürekli havada olmamız gerektiğini anlıyoruz.
Marvel's Avengers, bir GaaS (Game as a Service), yani sürekli olarak yeni karakterler ve bölgeler ile gelişmeye ve büyümeye devam edecek. Ancak ortada kesinlikle oyunun eğlencesini kaçıracak türden bir "pay to win" durumu söz konusu değil. Yeni gelecek eklentiler tamamen ücretsiz olacak ve oyun içindeki başarımlarınız ve ne kadar emek harcadığınıza bağlı olarak her bir geliştirmeyi elde edebileceksiniz. Kosmetik bazı geliştirmeleri daha hızlı elden etmek istiyorsanız ise elbette gerçek para ile satın alma şansınız da bulunuyor. Tek oyunculu senaryoyu bitirdikten sonra Dünya'yı sadece Avengers'ın üstesinden gelebileceği artan tehditlerden korumak için warzone görevlerinde dört arkadaşa kadar, çevrimiçi olarak bir araya gelip savaşmaya devam edebiliyorsunuz.
Yetenek ağacı bu tür oyunların olmazsa olmazı
Marvel's Avengers, sürekli olarak karakterlerinizi geliştirmemiz gereken loot tabanlı bir dövüş oyunu. Yeteneklerini geliştirmek için oyun içinde elde ettiğiniz teçhizatları kullanabiliyorsunuz. Aynı Crystal Dynamics'in Tomb Raider oyunlarında olduğu gibi. Farklı olarak burada yetenek ağacı biraz daha karmaşık ve maalesef daha az eğlenceli. Çünkü elde ettiğiniz teçhizatlar ve geliştirmeler herhangi bir kozmetik değişikliğe yol açmıyor. Dövüşlerden kazandığınız teçhizatları güçlendirmek için ise mineral kaynaklarına ihtiyacınız oluyor. Bu noktada Avenger'ları oyun tarzınıza göre güçlendirmeye de dikkat etmek gerekiyor. Nadir teçhizatlar denk gelirse bunları kaybetmemeye de özen göstermenizi öneririz. Detaylı yetenek ağaçlarını sevenler için bu çok çekici bir sistem olabilir.
Ancak süper kahraman oyunlarında farklı karakter kostümlerinin çok önemli bir geliştirme öğesi olduğu unutulmuş ve biraz baştan savma yapılmış gibi duruyor. Örneğin kendine özgü hissettiren "özelleştirilmiş" Iron Man veya Kaptan Amerika'yı görmek güzel olabilirdi. Konu, karakterlerin görünüşlerine gelmişken; hiçbirinin Marvel sinema dünyasındakilerine benzemediğini de ekleyeyim. O kadar film seyrettikten sonra insan biraz yadırgayabiliyor. Keşke bildiğimiz Hollywood oyuncularından modellenselermiş.
Süper kahramanları kontrol etmek çok kolay
Gelelim oyunun mekaniklerine. Hafif saldırılar, ağır saldırılar ve özel yeteneklerin kullanımı şeklinde üçe ayrılmış kontroller oyunu öğrenmeyi ve oynamayı kolaylaştırıyor ve vur kır parçala sürecinden daha fazla zevk almanızı sağlıyor. Bu in bir kere öğrendikten sonra tüm kahramanlar için de aynı olduğunu da ekleyelim. Başta işleri kolaylaştırsa da karakterlerin birbirinden ayrışması konusunda beklentiyi karşılayamıyor. Tamamen aynı tür olmasa da benzer tarzda karakter tabanlı dövüş oyunlarını (Mortal Combat, Street Fighter vb.) sevenler genelde her karaktere özel combo tuşları öğrenmeyi ve o karakteri çözerek onda ustalaşmayı severler. Bu konuya önem veriyorsanız ne yazık ki Marvel's Avenger sizi mutlu etmeyebilir.
Bir süper kahramanı oynamak ve onun süper güçlerini kullanmak gerçekten çok eğlenceli olsa da birbirine çok benzeyen düşmanlar ve görevler oyunun kendini tekrar ediyor hissiyatını artırıyor. Aslında bu tür oyunlarda amaç başka olduğu için kendini tekrar etmek çok negatif bir durum değil. Ancak yine de gözler etrafta daha fazla süper kötü arıyor ve çeşitlilik bir daha fazla olabilirdi.
Neden bu kadar beklemek zorundayız!
Marvel's Avenger çok başarılı bir ön hikaye ve inanılmaz bir görsel şölen sunuyor. Sesler için de aynı şey geçerli. Hulk olarak düşmanlarınızı alıp yere çalmak, Ms. Marvel ile devasa bir Osmanlı tokatı yapıştırmak ya da yakından muhatap olmadan havadan çekiciniz ile tepelerine binmek ve yeni yetenekler açıldığında bunları tekrar tekrar yapmak eğlenceyi azaltmıyor. Yeter ki ölmeyin! Çünkü nedenini anlamadığımız bir şekilde henüz daha göreve yeni başlamışken bile ölürseniz ortalama 15-20 sn'leri bulan yükleme ekranları sizi bekliyor olacak. Oyunu Xbox One X'de denediğimiz için herhangi bir performans problemi ile karşılaşmadık ama şunu belirtmemiz gerekiyor ki yükleme ekranları bu oyundaki en can sıkıcı konu. Oyunun performans ve grafik modunun bulunması ise iyi bir özellik. Çünkü PS4 ve Xbox One S'de bu oyun konsolları zorlayabilir.
Marvel's Avenger Satın Alınır mı?
Marvel's Avengers gerçekten iyi bir süper kahraman oyunu. Yepyeni ve etkileyici bir hikaye inşa edilmiş ve özellikle son bölümün Marvel hayranlarının hafızasına kazınacağına eminiz. Bir Avenger gibi hissetmek için mükemmel bir oyun. Crystal Dynamics'i bu konuda kutlamak gerek. Yan hikayeler ve görevler ise ana hikaye kadar çeşitli değil ve kendini tekrar ediyor. Ancak tabii ki bir GaaS olarak ileride bu değişebilir. Nelerle karşılaşacağımızı ise bekleyip görmek gerek. En azından verdiğimiz paranın karşılığında çok uzunca bir süre yeni içerikler ve kahramanlar elde edeceğimiz kesin. Avengers hayranıysanız zaten sadece 10 saatlik ön hikayeyi oynamak için bile alınabilir.
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Geliştirici: Crystal Dynamics/Eidos Montreal
Dağıtım: Square Dynamics
Platform: Xbox One/PS4/PC
Tür: Aksiyon/Macera
Web: https://avengers.square-enix-games.com/en-us/
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