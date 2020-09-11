Marvel's Avengers İncelemesi: Beklenen Oyunu A'dan Z'ye İnceledik

Thor'un kılıcını kaldırabilmek, Tony Stark'ın kostümünü giyebilmek ya da benliğinizi kaybetmeden Hulk'a dönüşebilmek istiyorsanız işte fırsat. Ms Marvel yardımınızı bekliyor!