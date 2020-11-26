İnceleme: Call of Duty: Blackops Cold War

Genellikle açık dünya oyunlarını incelerken bir miktar oynamak; oyun mekanikleri, grafikler, hikaye ve varsa olası sorunları değerlendirmek için yeterli oluyor. Ancak çizgisel ilerleyen hikaye tabanlı oyunların ağırlıklı olarak oyun süreleri zaten saatlerle sınırlı olduğu için inceleme öncesi bitirmeyi tercih ediyoruz. Activison'un yeni oyunu Call of Duty: Black Ops Cold War için de durum böyle oldu. Oyunlarda hikayeye oldukça önem verdiğimiz için 10 saate bile erişemeyen kısa süren senaryolar için genelde Call of Duty'yi sürekli eleştiriyoruz. Oyun, ne yazık ki yine 6 saat civarı ile diğer Call of Duty oyunlarından farklı olmayan bir süre ile karşımıza geliyor. Yine de kısa olmasını bir kenara bırakırsak, Gorbaçov ve Reagan'ı ile birlikte soğuk savaş dönemini anlatan hikayesinin ise sürpriz sonu ile yine çok iyi olduğunu da not düşelim. Yiğidi öldür ama hakkını yeme demişler...
Call of Duty: Black Ops Cold War, yeni nesil konsol lansmanları ile aynı zamana denk gelen ve yeni nesil özellikleri destekleyen oyunlardan. Özellikle çok oyunculu modları sevenler için şu an tek FPS oyunu durumunda. Peki en son Call of Duty, diğer yeni nesil konsol oyunları arasından sıyrılmayı başarabiliyor mu ve alınır mı? Gelin birlikte değerlendirelim.
Bu hikayede Reagan da var, Gorbaçov da
Oyunda kısa da olsa bol aksiyonlu, çekici bir tek kişilik senaryo, Warzone entegrasyonu ve Zombies modunun geri dönüşü ile her türden oyuncu için bol miktarda içerik var. Senaryo modu ile başlayacak olursak; Reagan döneminde geçen hikaye başlar başlamaz kendimizi hemen bir çatı kovalamacasında tam da aksiyonun ortasında buluyoruz. Hepimizin merakla beklediği Türkiye'de Trabzon'da geçen bölümün ise oldukça kısa olduğunu üzülerek iletelim. Senaryo boyunca, küçük bir uzaktan kumandalı araba ile kaçan bir uçağı kovalamaktan, Vietnam köylerini bir helikopter ile yerle bir etmeye kadar çok farklı lokasyonlara ve oyun mekaniğine şahitlik ediyoruz. Call of Duty: Black Ops Cold War, sanki serinin en iyi görevlerinin bir araya getirildiği bir best of gibi hissettiriyor. Bir Call of Duty oyununda bulmayı beklediğiniz hemen hemen her şey bu oyunda bir araya getirilmiş ve oyunu denediğimiz Xbox One X üzerinde bile akıcı ve pırıl pırıl bir deneyim yaşadık. Harika film müzikleri, gerçek dünyadaki tarihi görüntülerle iç içe geçmiş son derece şık ara sahneler ile birlikte bir mini dizi gibi oyuna ara vermeden bir çırpıda bitirmek istiyorsunuz. Ara sahnelerden konu açılmışken çoğunda görüntünün takılarak ilerlediği ve ses senkron sorunları olduğunu da ekleyelim. Bu durum, oyunu harici disk üzerinden oynamış olmamızla ilgili bir sorun da olabilir elbette. Benzer durumu dahili disk ile de yaşayan varsa bizle deneyimlerinizi paylaşırsanız seviniriz.
Aksiyon bol ama en iyi bölümde silahınız yok
Senaryo, sizi elinize geçen ağır silahlarla en kısa sürede olabildiğince çok düşmanı öldürdüğünüz şekilde yönlendirmeye çalışsa da biz en çok hikayenin ortalarına doğru, tüm silahlarınızın elinizden alındığı ve Moskova'daki bir KGB karargahına sızdığınız bir görevde eğlendiğimizi söyleyebiliriz. Spoiler olmaması için çok fazla detay vermek istemediğimiz bu bölüm belki de oyunun çizgisellikten çıkıp görevinizi tamamlamak için size farklı seçenekler sunarak özgür bıraktığı tek bölüm. Bir Hitman kadar olmasa da yakın bir tad veren bu bölüm, tüm seçenekler ile tekrar tekrar oynanacak kadar güzel. Alışık olduğumuz hızlı COD akışında arada bir süre ağır ilerleyeceğiniz başarılı bir çeşni olmuş.
Senaryoya başlarken, oyunda "Bell" kod adıyla bilinen gizli operasyon karakteriniz için bir isim seçmeniz ve cinsiyet belirlemeniz gerekiyor. Daha da ilginci, karakteriniz için bir geçmiş seçme şansınız da bulunuyor ve burada yaptığınız seçimler hikaye sırasında farklı avantajlara sahip olmanızı sağlıyor. Bunlar oldukça basit şeyler, ancak bu seri için bir ilk olduğunu da söyleyelim. Özellikle tekrar oynanabilirlik faktörünü kesinlikle artırıyor. Seçeceğiniz karakter geçmişi oyun içinde birinin yaşaması ve ölmesi ile ilgili diyalog seçimlerini etkilediği gibi oyunun sonlarına doğru hayal ile gerçek arasında gidip geldiğiniz bölüm gibi sonuçları da oluyor. En büyük etkisi ise oyunun farklı sonlara sahip olması oluyor. Biz dünyayı birbirine katarak bitirdik. Diğer sonuçlara ulaşan varsa yorumları bekliyoruz.
Yan görevler için ipuçlarını iyi değerlendirmelisiniz
Ana görevlerin dışında iki yan göreve erişimin kilidini açmak için ise ana görevler sırasında etrafa serpiştirilmiş ipuçlarını toplamanız gerekiyor. Bu yüzden görevler sırasında köşe bucak etrafı araştırmayı da unutmamanız gerekiyor. Tüm delilleri elde ettikten sonra ilkokul düzeyi sayı örüntüsü de içeren bir diziyi çözmeniz ya da ipuçlarından şüphelileri teşhis etmenizi içeren bulmacaları çözmeniz gerekiyor. Hepsi oldukça eğlenceli şeyler, ama elbette insan daha fazlası olmadığı için hayal kırıklığına uğruyor. Bu bulmacaların sayısı daha da artırılabilirdi.
En kapsamlı çok oyunculu mod paketine sahip
Elbette Call of Duty oyununun senaryo bölümlerinin, aslında bu serinin hayranlarının çoğu için çok da önemli olmadığını biliyoruz. Bu serinin uzun süre oynanmasının asıl sebebi gerçekten sunduğu olduğu geniş çok oyunculu oyun modları paketi. Bu noktadan bakacak olursak Call of Duty: Black Ops Cold War, ne yazık ki gerçekten güçlü yeni modların olmaması ve çıkışında sadece sekiz ana haritayla birlikte gelmesi ile bir miktar hayal kırıklığı yaratıyor. Diğer taraftan yine yiğidi öldürüp hakkını verelim. Oyun, sizi aynı senaryoda olduğu gibi uzun bir süre meşgul edecek ve çok fazla eğlendirecek akıcı, aksiyon dolu, hızlı tempolu çok oyunculu modlarla dolu.
Modlar açısından bakarsak , Team Deathmatch, Domination, Hardpoint ve benzeri alışık olduğumuz çok oyunculu modların yanı sıra, buradaki en büyük yenilik. Fireteam ve Combined Arms. Fireteam, toplamda 40 kişinin girdiği ve dört oyuncudan oluşan takımların Warzone tarzı bir haritada Uranium toplayıp bunları herkesten önce bir tür varil içinde toplayıp bir bomba yapmaya çalıştığı ilginç bir mod. Kesinlikle çok eğlenceli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 12 oyuncudan oluşan iki takımın geniş bir haritada tüm araçları kullanarak birbiri ile mücadele ettiği Combined Arms'ı ise daha başarılı bulduk. Yine de hiçbiri oyuncuları yakın mesafeden ve yüksek hızda birbirlerinin yönlendiren daha küçük ve daha samimi geleneksel COD haritalarının eline su dökemez elbette.
Zombies geri dönüyor. Warzone pakete dahil!
Tüm bunların yanı sıra, Call of Duty'nin fantastik Warzone'u, pakete dahil edilmiş. Bu zayıf kalan yeni modların yanında can kurtaran simidi oluyor. Zombies modu da pek değişmemiş olsa da oyuna dönüş yapıyor ve yine arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki en büyük yenilik ise karakter ve silah geliştirmelerinizin modlar arasında paylaşılması. Bu şekilde tek tek tüm modlarda ayrı ayrı geliştirme yapmakla uğraşmaktan da kurtulmuş oluyorsunuz. Çoklu oyuncu modlarını denerken, oyun bir kaç çöktü. Hatta bir tanesinde komple konsolun kapanmasına bile neden olduğunu söyleyelim. İncelemenin yazıldığı sırada bu hala düzeltilmemişti. Umarız en kısa sürede bir yama ile düzelir.
Sonuç
Bu tür şikayetleri bir kenara bırakırsak, Call of Duty: Black Ops Cold War, oldukça eğlenceli ve çok güzel bir senaryoyu, etkileyici yeni modlar ile zenginleştirilmese de bir COD serisindeki en kapsamlı çok oyunculu mod paketi ile bir arada sunan bir oyun olmuş. Bir önceki nesilde bile akıcı çalışan oyunun Warzone modu, Xbox Series X'de 120 fps olarak çalışacak. Genel olarak da yeni nesilde çok daha fazla performans sunacağı kesin. Biz Xbox One X'de denemiş olsak da oyunun PS5 gamepad'inin dualsense özelliğini de aktif bir şekilde desteklediğini ve silahlara göre ayrı deneyim sunduğunu da not olarak ekleyelim. Test ettiğimiz, her iki nesilde de çalışan Cross-Gen Edition'ın fiyatı 669 TL ve Standart sürüm ise 599 TL ile oldukça yüksek kalıyor. Dolayısıyla özellikle çok oyunculu modlarla uzun bir süre vakit geçirmeyi planlayanlar için daha uygun bir seçenek gibi duruyor.
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Yapımcı: Treyarch
Dağıtım: Activision
Platform: Xbox One/Xbox Series/PS4/PS5/PC
Tür: FPS
Web: www.callofduty.com/blackopscoldwar
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