İnceleme: Age of Empires III Definitive Edition

Bir zamanlar gerçek zamanlı strateji oyunları oynardık. Bir zamanlar dediğimiz 25 yıl önce. Belki de o zamanın bilgisayar teknolojisinin izin verdiği en iyi oyun çeşidi buydu. Age of Empires serisi ise o dönem bu tür içindeki en iyi oyundu. Sadece bir oyun da değildi elbette. Birçok tarihi konuyu ve belki de hayatımızın geri kalanında kullanabileceğimiz değişik stratejiler öğrenmemize de yardımcı olmuştu.
Seriye, Amerikan yerlileri dahil birçok uygarlığın eklenmesi, yenilenmiş grafikleri ve geliştirilmiş çoklu görevleri ile klasik kaynak toplama oyunundan bambaşka bir boyuta taşınan üçüncü oyun olan Age of Empires III'ün ise bir 15 yılı vardır. Şimdi ise aynı oyunun Definitive Edition'ı karşımda. Forgotten Empires ve Tantalus Media, hatırladığımız tüm o güzel detayları yeni nesil oyuncular için günümüze uygun yüksek grafik kalitesi ile ve yeni modlarla geliştirerek oyuna yepyeni bir görünüm kazandırmış. Peki yapılan bu geliştirmeler günümüzde oyunu oynanabilir kılmış mı, hemen birlikte bakalım.
4K grafikleri ile tam bir klasik RTS
Bizim gibi ilk oyun zamanına da yetişmiş olanlardansanız Age of Empires III dünyasına geri döndüğünüz ilk anlarda kendinizi yeniden tasarlanmış görselliğe dalıp hayran bir şekilde iç çekerken bulabilirsiniz. Elbette modern gerçek zamanlı strateji oyunlarında göreceğiniz cicili bicili detaylar burada yok. Ancak amaçlanan da oyunu bambaşka bir hale getirmek değil zaten. O zaman oynadığınız oyunu net bir 4K yükseltmesi ile tekrar karşınızda görmeniz, kesinlikle yine başında uzun saatler geçireceksiniz anlamına geliyor. Sadece grafikler değil seslerinden baştan aşağı elden geçirildiğini belirtelim.
Temel RTS mekanikleri, serideki ilk oyuna göre nispeten değişmeden kalırken, Age of Empires III, o zamanlar oyunu RTS türünün en iyisi yapan iyileştirmeler ile karşımıza çıkmıştı. Aradan 15 yıl geçtikten sonra geliştirmeler de kendileri geliştirmiş ve türün klasik, hatta tipik bir örneği gibi görünse de, oyun kısa bir sürede sizi kendisine çekmeyi başarıyor. Oyunu başlatırken seçebileceğiniz üç farklı arayüz seçeneği, oyunu ne kadar yenilemek istediğiniz ile ilgili size kademeleri bir geçiş imkanı sunuyor. Tam da bir Definitive Edition'da arayabileceğiniz bir özellik.
Bu sefer Amerikan yerlilerinin hakkı verilmiş
Age of Empires III: Definitive Edition'ın belki de en etkileyici özelliklerinden biri oyun başladığı anda karşımıza çıkıyor ve oldukça da net. Oyunda yerli uygarlıkların temsili ve Amerikan tarihindeki olayların ve insanların tasviri konusunda ciddi değişiklikler yapılmış. Orijinal oyunun neyi yanlış yaptığını düzeltmek için Kızılderililer ile Lakota ve Haudenosaunee gibi First Nations ile işbirliği yapılmış. Bu konuyu çok detaylı olarak ilk elden bilmemiz imkansız elbette, ancak elden geçirilen Warchiefs senaryosunda ve iki ulusun değişen konuşma ve diyaloglarında orijinal oyuna göre gerçek bir özgünlük olduğunu söyleyebiliriz. Temel oyunun Blood, Ice and Steel'ine ek olarak , Fire and Shadow ve The Asian Dynasties'in DLC'leri de pakette yer alıyor ve tümü, özellikle Kızılderili kabileleri için geliştirmelerle uygun şekilde otantik hissettiren son derece keyifli bir anlatım deneyimi sunuyor.
Eski oyuncular için yepyeni iki mod geliyor
Yenilenmiş oyunda sizi saatlerce ekran başına kilitleyecek olağanüstü iki yeni mod da yer alıyor. Çağlar boyunca dünyanın her yerinde gerçekleşen tarihi savaşlar (Historical Battles) ve bina inşa etmekten savunmaya, ekonominin temellerinden hazinelere, kara savaşlarından deniz savaşlarına çeşitli konulardaki görevleri yaparak bu alanlarda kendinizi geliştirmeye ve deneyim kazanmaya çalıştığınız Savaş Sanatı (The Art of War) modları sizi saatlerde ekran başına bağlayacak. Yeni eklenen İsveçliler ve İnkalar da dahil olmak üzere on altı farklı ulustan birini alabilir ve karşınıza çıkanları ezmeye çalışabilirsiniz. Hangisini oynarsanız oynayın daha önce defalarca deneyimlediğimiz eğlence aynen yerinde duruyor.
Kart ve deste olayı yeni başlayanlar için zor
Orijinal Age of Empires III'ün en büyük yeniliklerinden biri (Home Town) da yenilenmiş ve çok oyunculu modda bir dengeleme olması için baştan tüm kartların kilidi açılmış. Ancak deste oluşturma konusu hakkında çok fazla bir yardım yok ve eski oyunculardan değilseniz kendi başınıza çözmeniz gerekiyor. Yeni başlayanlar ilk başta bunu sadece deneyip vazgeçebilirler. Aslında varsayılan ayarlarla bu şekilde de uzun bir süre idare edebilirsiniz, ancak biraz ilerledikçe deste konusuna el atmak isteyebilirsiniz. Özellikle de internet üzerinde deneyimli bir oyuncuyla karşılaşırsanız aksi durumda çok fazla bir şansınız olmayacağını bilin.
Sonuç
Age of Empires III Definitive Edition, her şeyiyle RTS türünün en doğru biçimde modernize edilen, klasiklerinden biri. Çok eğlenceli bir oyun. Eğitimler, savaş sanatı ve senaryolar ile anlaşılması nispeten kolay bir oyun olduğu için, seriye yeni katılacak oyunculara odaklandığı da açık. Üç kampanyanın tümü ve tarihi savaşlar modu ile, hayranların ve yeni gelenlerin oynayabileceği çok şey var. Aynı zamanda uzun zamandır beklenen Age of Empires IV'e hazırlanmanın da mükemmel bir yolu olabilir.
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Geliştirici: Forgotten Empires/Tantalus Media
Dağıtımcı: Xbox Game Studios
Tür: Gerçek Zamanlı Strateji
Platform: PC
Bilgi İçin: www.ageofempires.com
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