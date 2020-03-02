Indiana Jones 5'te Şok Edici Bir Ayrılık Yaşandı!

Indiana Jones'un, karma popüler "kült" figürler arasında en önemli karakterlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Harrison Ford, Star Wars serisinde "Han Solo" karakteriyle muazzam başarılar elde etti. Harrison Ford, Star Wars (Yıldız Savaşları) evreninde elde ettiği ünün etkisiyle, Indiana Jones üçlemesinde başarılarına, yeni zaferler ve ödüller ekledi. Ne var ki 2008 yılında sinemaya uyarlanan Indiana Jones: The Kingdom of Skull, öncü filmlere kıyasla tam anlamıyla bir başarısızlık örneği oldu.
Bahsi geçen notlar, maddi açıdan pek de uyumlu değil. Ne de olsa yapım, pek çok otoriteden düşük not almasına ve 200 milyon dolarlık yapım bütçesine sahip olmasına karşın, 750 milyon dolarlık gişe bütçesine ulaştı. Eser; yapım ve reklam bütçesi düşünüldüğünde pek fazla kar elde edemese de, stüdyo sahiplerini memnun etti.
Indiana Jones: The Kingdom of Skull'ın istenen başarıyı elde edememesi ve yapımın pek çok yönden, yerden yere vurulması üzerine, bol ödüllü Steven Spielberg, yeni filmde yönetmenlik koltuğundan çekilme kararı aldı. Spielberg, yapımcı stüdyo ve basın ile yaşadığı pek çok probleme rağmen, senaristlik ve yapımcılık unvanlarını kaybetmeyecek.
Yeni filmin, sinema tutkunları ile 2020 yılının Temmuz ayında buluşması bekleniyor. Yönetmenlik koltuğuna; Steven Spielberg'in yerine Cop Land (1997), Girl, Interrupted (1999), Walk the Line (2005), Cop Land (1997), Girl, Interrupted (1999), Walk the Line (2005), The Wolverine (2013) Logan (2017) ve Ford v Ferrari(2019) filmlerinden tanıdığımız James Mangold oturacak. James Mangold 2019 yapımı; Ford v Ferrari'de, Oscar ödüllerinde "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmenlik" dallarında Oscar'a aday gösterilmiş ancak ne yazık ki Akademi Heykelciliklerine ulaşamamıştı.
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