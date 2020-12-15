Indiana Jones Hayranlarını Sevindiren Haber Geldi: Harrison Ford Müjdesi!

İlk filmi 1981 yılında yayınlanan Indiana Jones serisi, aradan geçen yılların ve 4 mükemmel filmin ardından geri dönmeye hazırlanıyor. Indiana Jones 5'in başrolünde ise, 80 yaşındaki Harrison Ford'u izleyeceğiz.

Indiana Jones Hayranlarını Sevindiren Haber Geldi
Harrison Ford - Indiana Jones

Indiana Jones geri dönüyor. Üstelik başrolde yine Harrison Ford olacak. 80 yaşına giren ünlü aktör, beşinci ve son kez, Indiana Jones rolüyle hayranlarının karşısına geçecek.

Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy tarafından da doğrulanan bu haber, Indiana Jones hayranlarını doğal olarak heyecanlandırdı. Beşinci Indiana Jones filminin yönetmenlik koltuğunda, Logan ve Ford vs Ferrari filmlerinden tanıdığımız James Mangold oturacak. İlk 4 Indiana Jones filminin yönetmenliğini ise, ünlü isim Steven Spielberg yapmıştı.

1981 yılında çekilen ilk Indiana Jones filmi olan Raiders of the Lost Ark, hem eleştirmenlerden, hem de izleyicilerden oldukça yüksek notlar almayı başarmıştı. Bu filmi takip eden diğer 3 Indiana Jones filmi de bu başarıyı devam ettirmişti.

Serinin beşinci filmi şu anda ön prodüksiyon aşamasında. Çekimler 2021 yılının baharında başlayacak ve film, 2022 yılında gösterime girecek.

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Indiana Jones Hayranlarını Sevindiren Haber Geldi: Harrison Ford Müjdesi!

 

 