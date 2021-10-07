Squid Game oyunları nelerdir? En korkunç oyunlar sıralandı!

Squid Game oyunları, kaybeden katılımcıların ölümü ile sonuçlansa da büyük para ödülüne (45,6 milyar won) bir adım daha yaklaştırıyor. Yönetmen Hwang Dong-hyuk'un yönettiği Kore hayatta kalma drama dizisi Squid Game, gösterime girmesinden bu yana üç hafta boyunca Netflix'in en iyi 10 listesinde bir numarada yer aldı.
İlk sezon boyunca, Gi-hun ve diğer oyuncular, klasik çocuk oyunlarından oluşan altı farklı yarışmaya tabi tutuluyor ve bu da kaybeden oyuncuların öldürülmesine ve kazananların bir sonraki tura geçmesine neden oluyor.
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Oyunların birçoğu, katılımcılar yarışmaya başlayana kadar gizli tutuluyor. Bu da oyunları daha ürkütücü hale getiriyor. Bunu göz önünde bulundurarak, Squid Game'in ilk sezonunda oynanan oyunların her birinin "Zorluk" sıralamasını bir araya getirdik, en kolaydan en zorluya sıraladık.
Dikkat: Diziyi henüz izlemediyseniz, bu yazımız spoiler içerir.
7. Squid Game Oyunu: Ddakji (Origami Oyunu)
Bu oyun Squid Game turnuvasının tam olarak bir parçası olmasa da, serinin kahramanı Seong Gi-hun'un ilk etapta büyük turnuvaya katılmasını sağlayan oyundur. Diğer katılımcılar da ilk olarak bu oyunu oynuyor.
İşsiz ve birikmiş borçları olan Seong Gi-hun metro beklerken, tanımadığı bir adam yaklaşıyor ve bu oyunu oynamasını teklif ediyor. Her kazandığı oyun için 100.000 won (yaklaşık 84$ USD) alacağını öğrenen Seong Gi-hun, yarışmayı kabul ediyor. Her kaybettiği oyun için ise bir tokat atılıyor.
Oyunun kuralı ise basit. İki farklı renkteki kağıtlardan biri seçiliyor. Kartlardan biri diğerinin üzerine atılarak ters çevrilmeye çalışılıyor. Çevirebilen taraf kazanıyor.
Bu oyundaki amaç, yarışmacının başka insanların içinde küçük düşürülmeye ne kadar müsait olduğunu görmek ve potansiyel adayları bulmak.
6. Squid Game Oyunu: Misket
Misket oyunu korkutucu değil ancak başınızda silahla bekleyen maskeli insanlar olunca durum biraz değişebiliyor. 20 misketi rakibinden alanın kazandığı bu oyunda belli kurallar yok. Tek yapılması gereken, karşısındaki rakipten tüm misketleri almak.
Oyunun takım oyunu olacağını düşünen yarışmacılar en yakın oldukları, yarışmacılarla eşleşti ve elenmesini istemedikleri oyuncuların ölümüne neden oldular.
5. Squid Game Oyunu: Şeker Kalıbı
Dizinin ikinci oyunu olan şeker kalıbı oyununda, şekli kırmadan çıkarmanız gerekiyor. Her dakika yanınızda şekeri kırılan oyuncuların öldürülmesi, oyunu zorlaştırıyor.
Bir daire veya üçgen nispeten diğer şekillere göre kolay olsa da diğer şekilleri seçtiyseniz işiniz zorlaşıyor. Eğer şekiller kırılır ya da bozulursa oyundan eleniyorsunuz. Yani öldürülüyorsunuz...
4. Squid Game Oyunu: Kırmızı Işık, Yeşil Işık
Dizinin ilk oyunu "Kırmızı ışık - yeşil ışık". Yarışmacılar henüz elenmenin ölüm anlamına geldiğini bilmiyor. Kırmızı ışık yeşil ışık oyununda, dev oyuncak size baktığında hareketsiz kalmanız gerekiyor. Hareket edenler teker teker vurularak öldürülüyor.
İlk kez elenenlerin öldürüldüğünü gören oyuncular kaçmak istiyor ancak bu hareketleri de oyuncuların büyük bir bölümünün ölümüne yol açıyor. Bitiş çizgisine yakalanmadan ulaşan oyuncular kazanıyor.
3. Squid Game Oyunu: Kalamar
Bu oyunun korkunç olmasının en temel nedeni, oyuncuların elinde bıçak olması. Ayrıca çocukluk arkadaşının rakibin olması da oldukça üzücü. Kalamar Oyunu, kumla çizilmiş bir alanda oynanıyor ve oyuncular rakip hücumcu ve savunmacı takımlara ayrılıyor. Hücumcuların amacı, sahanın karşı tarafında yer alan "ev" karesine ulaşmaya çalışırken sahanın ortasını tek ayak üzerinde geçmek. Savunma oyuncusunun amacı ise hücumcuları durdurmak (Ne pahasına olursa olsun!).
2. Squid Game Oyunu: Halat Çekme
Halat çekme yarışmasının kurallarını biliyorsunuz. İki takım kalın bir halatın iki ucuna geçer ve birbirlerini çekerek alt etmeye çalışır. Bu oyunda ise büyük bir uçurum yer alıyor. Kaybeden takım birkaç yüz metre yükseklikten düşerek hayatını kaybediyor.
Bu oyunda oyuncuların "Öldür ya da öl" durumu ile karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Ölmemek için öldüren oyuncular, para uğruna yaptıklarını düşünerek iç hesaplaşma yaşıyor.
1. Squid Game Oyunu: Cam Köprü
Squid Game'in beşinci ve sondan bir önceki oyunu "Cam Köprü" oyunudur. Bu oyun yetenekten çok şans oyunu gibi görünüyor. Odanın girişi ve çıkışı arasında, her biri 18 panelden oluşan yan yana cam panellerden oluşan iki "köprü" var. Kazanmak için oyuncular köprüyü 16 dakika içinde geçerek odanın diğer tarafına varmalı. Ancak köprülerdeki camların bazıları ağırlığa dayanabilen temperli camdan oluşurken bazıları kolayca kırılan normal camdan oluşuyor.
İşin en kötü yanı ise başarılı olup karşıya ulaşsanız bile, camlar patlıyor ve cam parçası yağmuruna tutuluyorsunuz.
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