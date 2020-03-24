İnsanlar Bu Kadar Çok Tuvalet Kağıdını Ne Yapacak?

Corona virüsü salgınıyla birlikte marketlerde ilginç bir durum ortaya çıktı: Tuvalet kağıdı almak için sıraya dizilenler ve boş tuvalet kağıdı rafları.
Virüsten korunmaya çalışırken, üretiminde herhangi bir sorun yaşanmayan tuvalet kağıdı için kavga edenlerin hali ise oldukça düşündürücü. Sabun gibi birkaç ürünün karantina durumunda daha çok gerekebileceğini düşünüp, önceden satın almak bir miktar anlaşılabilir. Ancak virüs size bulaşsa da, muhtemelen tuvalete eskisinden daha sık gitmeyeceksiniz.
Bazı uzmanlar, bu davranışın sebebinin "strese bir karşılık vermek ve güvende hissetmek istemek" olduğunu söylüyor. Batıda yaşayanların birçoğu, tuvalet kağıdı olmadan temizlenmek zorunda kalmayı pek hoş görmüyor. Hastayken bunu yapmak zorunda kalmak ise insanlar için daha da endişe verici. Bunun yanında, yakın gelecekte tüm stokların tükeneceğine inanacak kadar ileri gidenler de var.
Elbette kafalarda kurulan bu düşünceler, delicesine tuvalet kağıdı depolamayı haklı çıkarmıyor. Muhtemelen saat başı tuvalete uğramanız gerekmeyecek, bu yüzden başkalarının alışverişlerine engel olmayı ve paniği bırakmanızda, sakin olmanızda fayda var.
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