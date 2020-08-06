İnsanlarda Rastlanan Kansere, Dinozor Kemiğinde de Rastlandı

Dinozor kemiklerini inceleyen araştırmacılar, bugün insanlarda rastlanabilen kötücül kansere 76 milyon yıl önce bir dinozorun da yakalandığını keşfetti!

İnsanlarda Rastlanan Kansere, Dinozorda Rastlandı

Bugün daha çok çocuklarda ve genç yetişkinlerde rastlanabilen osteosarkom, bir kemik kanseri. Aynı hastalığın 76 milyon yıl önce boynuzlu dinozorda da ortaya çıkabildiği anlaşıldı.

Kanada'daki Royal Ontario Müzesi ve Kanada'daki McMaster Üniversitesi araştırmacılarının öncülük ettiği çalışmada ilginç bir bulgu elde edildi. Araştırmacılar, fosil bacak kemiğindeki şekil bozukluğunu başta iyileşen bir kırık sandılar ancak yakından incelendiğinde bunun bir kanser olduğu anlaşıldı. Dinozorun kanser hastalığı ilerlemiş olsa da araştırmacılar, hayvanın hastalık nedeniyle değil, bir su baskınında öldüğüne inanıyor.

Araştırmacılara göre bu bitki yiyen dinozorun koruyucu bir sürü içinde yaşamış olması, "bu yıkıcı hastalığa rağmen daha uzun süre hayatta kalmasını sağlamış olabilir."

Dinozorun bacağında kemiğin yerini gösteren ve kanser tümör kütlesini vurgulayan çizimRoyal Ontario Müzesi, McMaster Üniversitesi

İnsan hastalıklarıyla geçmişin hastalıkları arasında kurulan bağlantılar, araştırmacılara göre belirli hastalıkların evrimini ve genetiklerini anlamada faydalı olacak.

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