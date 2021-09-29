İnsanların Büyük Kısmı, Windows 11'den Haberdar Bile Değilmiş!

Microsoft'un günleri saymaya başlayan Windows 11 işletim sistemi, yaklaşık bir hafta sonra, 5 Ekim'de genel kullanıma açılacak. Pek çok kişi bundan heyecan duysa da, ABD'de yakın zamanda yapılan bir anket, insanların büyük çoğunluğunun (%62) Windows 11'den habersiz olduğunu gösteriyor. Anket, 1.042 yetişkin PC kullanıcısı arasında, Savings.com tarafından gerçekleştirildi. Katılımcılara, yükseltme planları, heyecan verici özellikler ve benzeri gibi yeni işletim sisteminin çeşitli yönleri hakkında sorular soruldu.
Windows 11'den haberdar olan katılımcıların yaklaşık %40'ı yükseltme yapacaklarını söylerken, bundan fazlası (%45) ne yapacaklarından emin değildi. %14'ü ayrıca yeni nesil işletim sistemine yükseltmeye karşı olduklarını belirtti.
Yükseltmek isteyenler veya kararsız olanlar için, kullanışlı bazı rehberler bulunuyor. Ancak, yükseltmeyi desteklenmeyen bir bilgisayarda yapmak istiyorsanız, önce bir feragatnameyi kabul etmeniz gerekeceği konusunda uyarılacaksınız. Böyle bir bilgisayar, Windows 11'de önemli güvenlik güncellemelerini bile almayabilir.
Yeni nesil işletim sisteminde yaklaşan heyecan verici özellikler için verilere geçerken, ilginç bir şekilde, burada anket yapılan 1.042 kişiden üçte birinden fazlası (%38) tam olarak hangi özelliği en ilgi çekici bulduklarından emin olmadıklarını söyledi.
Kesin cevaplar verenlerin %14'ü, Android uygulamalarını Amazon Appstore üzerinden Windows'ta çalıştırmayı dört gözle beklediklerini söylüyor. Katılımcıların %13'ü Microsoft DirectStorage gibi oyunla ilgili yeni özelliklerden veya diğer şeylerin yanı sıra Intel'in Alder Lake gibi hibrit mimari desteğinden heyecan duyuyor.
İlginç bir şekilde, yüzde 13'lük bir kesim, Windows 11'in görünümünden heyecan duyduklarını söyledi. Birçoğu Windows 11 gereksinimlerini çok katı veya can sıkıcı bulsa da, buradaki katılımcıların %11'i bu yeni güvenlik eklemelerinden memnun olduklarını söyledi.
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