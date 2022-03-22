İnsanlığa (Şimdilik) Direnen, Dünyanın En Derin Mercan Kayalığı Keşfedildi

Okyanusun "alacakaranlık kuşağı" sınırında, Tahiti kıyılarında yeni ve genişleyen bir mercan kayalığı sistemi keşfedildi. Bu kayalığı özel kılansa, küresel iklim değişikliğine karşı cesaret verici direnç işaretleri gösteriyor olması.
Yeni keşfedilen mercan kayalığı (resif), okyanus yüzeyinin 30 ila 65 metre arasında bir derinliğe kadar uzanıyor. Resif yaklaşık üç kilometre uzunluğunda ve genişliği 30 ila 65 metre arasında değişiyor. Gül şeklindeki mercanları iki metreye kadar uzayabiliyor.
Bu resifi özellikle dikkat çekici yapan şey ise, bilinen neredeyse tüm resiflerin en fazla 25 metre derinliğe ulaşmasına rağmen şimdiye kadar bulunan en derin resif olması. UNESCO'nun söylediğine göre, aynı zamanda kayıtlardaki en sağlıklı mercan resiflerinden biri.
200 ila 1.000 metre arasına ulaşan ışık o kadar az ki, 1 km'nin altındaki toplam karanlığa düşmeden önce bir tür alacakaranlık kuşağı oluşuyor. Bu "alacakaranlık kuşağı", her türden tuhaf deniz yaşamının yaşadığı, keşfedilmemiş bir tür sınır bölgesi olarak önem taşıyor.
Yine de keşfedilmemiş sulara girmek için o kadar derine girmemize gerek yok. Yeni teknolojiler ve insansız deniz dronları bu keşfedilmemiş alanları açıyor olsa da, araştırmacılar modern ekipmanlarla bile nadiren 25 metrenin altına dalabiliyorlar.
Dünya'nın %70'i okyanuslarla kaplı olsa da insanlık olarak biz henüz bunun sadece küçük bir kısmını haritalamayı başardık ve henüz ulaşamadığımız çok büyük bir alan bulunuyor.
UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay yaptığı açıklamada, "Şu anda, ayın yüzeyini derin okyanustan daha iyi biliyoruz. Tüm deniz tabanının sadece %20'si haritalandı. Tahiti'deki bu olağanüstü keşif, UNESCO'nun desteğiyle denizin altında ne olduğuna dair bilgimizi daha da genişleten bilim insanlarının inanılmaz çalışmalarını gösteriyor" dedi.
Yeni mercan resifinin en dikkat çekici özelliği, önümüzdeki yirmi yıl içinde bilinen tüm mercanların %90'ını öldürmesi beklenen iklim değişikliğinin neden olduğu asitlenmeden büyük ölçüde hasar görmemiş olması.
Her ne kadar bunun anlamı halen büyük miktarlarda mercanın onlara bağlı olan deniz yaşamıyla birlikte insan faaliyetleri tarafından yok olacağı anlamına gelse de, okyanus en azından bir miktar direnç gösteriyor. Ancak bu mercanların insanlığa ne kadar dayanabileceğini henüz bilmiyoruz.
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