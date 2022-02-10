PlayStation'da Call of Duty Dönemi Sona mı Eriyor? Net Cevap Geldi!

Call of Duty, kuşkusuz en büyük yapımlardan biri. Yıllardır FPS sevenleri kendine çeken bu özel seri, geçtiğimiz günlerde Microsoft'un oyunun yapımcı ekibi Activision Blizzard'ı yaklaşık 70 milyar dolara satın almasının arkasından bir kez daha gündeme gelmişti. Microsoft, satın alım duyurusunun hemen arkasında ilk yaptığı açıklamada, artık her yıl yeni bir Call of Duty oyunu üretmeyebileceklerini söylerken, geliştirici ekibin yeni oyunlar üzerinde de çalışması gerektiğini düşündüklerini dile getirmişti. Bu oyunun fanlarını endişeye sokmuş olsa da, Call of Duty'e PlayStation üzerinde sahip olanlar 2 kez endişelendiler. Zira oyunun haklarının Microsoft'a geçmiş olması, Call of Duty için PlayStation döneminin sona erebileceği anlamına da gelebilirdi. Neyse ki Microsoft konuya dair açıklamada bulundu da yüreklere su serpildi.
Microsoft'tan Brad Smith, Call of Duty'nin mevcut anlaşmalar neticesinde PlayStation ile yola devam edeceğini açıkladı ve oyunun Nintendo Switch sürümüne de işaret etti. Smith, yayınladığı blog yazısında şunları söyledi:
"Sony hayranlarının sevdikleri oyunların keyfini çıkarmaya devam edebilmeleri için bunları mevcut anlaşmanın ötesinde ve gelecekte PlayStation'da da kullanıma sunacağımızı Sony'ye taahhüt ettik. Nintendo'nun başarılı platformunu desteklemek için benzer adımlar atmakla da ilgileniyoruz. Bunun sektör, oyuncular ve işimiz için doğru olduğuna inanıyoruz."
Evet, görünüşe göre PlayStation sahiplerinin Call of Duty hakkında endişelenmelerine gerek yok.
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