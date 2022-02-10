PlayStation'da Call of Duty Dönemi Sona mı Eriyor? Net Cevap Geldi!

Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alması sonrası PlayStation sahipleri Call of Duty konusunda endişeye düştü: Call of Duty, PlayStation'dan kaldırılacak mı? Kesin yanıt, haberimizde...

  • Ercan Uğurlu
PlayStation'da Call of Duty Dönemi Sona mı Eriyor?

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
iPhone'unuz Sizi Dinliyor Olabilir: Siri Kayıtları Kaydediliyormuş!
Algoritma Nedir, Hayatımızı Etkiliyor mu? Etkiliyorsa Ne Kadar?
ABD'de Yaşanan Dondurucu Soğuklarda Patlayan Ağaçların Sırrı Ne?
Video İnceleme: Samsung Galaxy S22+ Elimizde
Dev Kripto Vurgununun Arkasındaki İki İsim: Heather Morgan ve Lichtenstein

 

 