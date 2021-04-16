Instagram, Beğeni Sayısını Nasıl Gizleyeceğini Halen Bulabilmiş Değil

Instagram, neredeyse iki yıldır beğeni sayılarını saklamanın bir yolunu bulmaya çalışıyor. Ancak uzun süredir süren testlerden elde ettiği sonuçları veya bunu nasıl gerçekleştireceğini hala açıklamış değil; belki de halen bunu nasıl yapacağını bulamadı.
Bu yüzden de Instagram, yeni dönemde bu testi genişletmeyi ve yeni özellikler ekleyerek hayata geçirmeye yakınlaştırmayı deniyor.
Önceki testlerde olduğu gibi, Instagram kullanıcılarının yalnızca küçük bir alt kümesine sunulacak olan değişiklikle, Instagram uygulaması kullanıcılara hangi beğenileri gizlemek istediklerini seçme olanağı verecek. Kendi gönderilerini veya diğer kullanıcılardan gelen gönderilerdeki beğeni sayılarını gizlemek mümkün olacak.
Kullanıcılar ayrıca beğenilerin normal şekilde görünmesini sağlama seçeneğine de sahip olacaklar. Instagram, geçen ay kısa bir süreliğine "istemeden" bu özelliği çok daha fazla kişi için etkinleştirdiğinde yaygın bir şekilde eleştirilere hedef olmuştu.
Instagram, gizleme beğenilerini kalıcı bir özellik haline getirmeyi planladığını henüz söylemiyor, ancak firma yöneticileri, özellikle genç kullanıcılar için uygulamanın "basıncını düşürme" çabası hakkında defalarca konuşmuştu.
En son güncelleme, Instagram'ın 13 yaşından küçük çocuklar için sunduğu uygulama sürümünde geliyor. Bu proje hala erken aşamalarda olsa da, bazı kanun koyucular, şirketi, uygulamayı daha bağımlı hale getirdiğini söyledikleri beğeniler gibi özellikleri ortadan kaldırmaya zorluyor.
Ayrı olarak, Facebook da bu denemeyi yapıyor ve ana platformuna "benzer bir deneyim" getirmeyi planlıyor. Sosyal ağ, Avustralya'da beğenileri gizlemeyi denedi, ancak şimdiye kadar bunu daha geniş bir kullanıcı kitlesine yaymadı.
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