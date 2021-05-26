Instagram Kullanıcıları İçin Büyük Yenilik: Beğenme Sayılarını Gizleyin!

Instagram, bir süredir test ettiği beğeni sayılarını gizleme seçeneğini resmi olarak kullanıma sunuyor. Üstelik aynı seçenek, çok yakında Facebook'a da gelecek gibi görünüyor!