Instagram Kullanıcıları İçin Büyük Yenilik: Beğenme Sayılarını Gizleyin!

Facebook'un fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, tüm dünyadaki kullanıcılar için gönderilerdeki beğeni sayılarını gizleme seçeneğini nihayet aktif hale getiriyor. Bu değişiklik, kullanıcılar üzerindeki baskıyı azaltmayı amaçlıyor ve uzun süren testlerin ardından hayata geçirilmiş durumda. Aynı özelliğin, yakında Facebook'ta da kullanıma sunulacağı söyleniyor.
Instagram kullanıcıları, akışlarında bulunan tüm gönderilerdeki ve kendi gönderilerindeki beğeni sayılarını gizleme şansına artık sahip. Instagram, bir blog yazısında, aynı seçeneğin "önümüzdeki birkaç hafta içinde" Facebook'ta da kullanıma sunulacağını söyledi.
Instagram'ın önemli ismi Adam Mosseri, amaçlarının insanlara uygulamadaki deneyimleri üzerinde kontrol sağlamak olduğunu tekrarlıyor. Platformun benzer sayıları gizlemeye yönelik testlerinin, kullanıcıları psikolojik olarak rahatlatacağını söyleyen Mosseri, ayrıca bu uygulama ile kutuplaşmayı da önleyebileceklerini düşündüklerini sözlerine ekliyor.
Instagram'da kalp şeklinde olan ve Facebook'ta başparmakla gösterilen "Beğeniler", hem kullanıcılar için kişisel olarak hem de sosyal medya yaratıcıları ve işletmeler tarafından gönderilerin popülerliğini ölçmek için kullanılıyor. Instagram, bir süre önce, az sayıda küresel kullanıcıya benzer sayıları gösterme ve gizleme arasında geçiş yapma seçeneği sunarak gizleme özelliğini test etmeye başlamıştı.
Varsayılan ayar, beğenilerin gösterilir olmaya devam etmesi edecek. Ancak kullanıcılar, bunu ayarlardan değiştirebilecek...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın