Çip Krizine Bir Kurban Daha: Şimdi de Steam Deck Ertelendi!

Dünya çapında tüm hızıyla devam eden küresel tedarik zinciri sorunları ve çip sıkıntısı, Valve'in taşınabilir oyun sistemi Steam Deck'i de vurdu. Steam Deck'in piyasaya sürülmesi, bileşen kıtlığı ve bileşenlerin üretim tesislerine zamanında ulaşamaması nedeniyle iki ay gecikecek.
Yeni tahminlere göre Steam Deck, Şubat 2022'de alıcıların eline geçmeye başlayacak. Tabii ki bu, ön sipariş verenler için geçerli. Ön sipariş vermeyenlerin ise, çok daha fazla beklemek zorunda kalacakları kesin. Valve, web sitesinde kısa süre içinde dağıtım tarihlerini güncelleyeceğini açıkladı.
Hatırlanacağı gibi Nintendo da, geçtiğimiz günlerde aynı sorunlar nedeniyle Switch üretimini yüzde 20 oranında düşüreceğini açıklamıştı.
Steam Deck, küçük bir boyut için oldukça fazla güç barındıran, elde taşınabilir bir oyun cihazı şeklinde tanımlanabilir. Valve, cihazın üst seviye oyunları, yine üst seviye ayarlarda sorunsuzca çalışacağını belirtiyor. Dört çekirdekli sekiz iş parçacıklı CPU ve RDNA 2 1.6 Tflops GPU'ya 16GB LPDDR5 RAM eşlik ediyor. Steam Deck'te genişleme için de bir microSD kart yuvası bulunuyor. Yani Steam Deck'i bir konsoldan çok, küçükve güçlü bir oyun bilgisayarı olarak tanımlamak da mümkün.
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