Instagram Hesabınıza Kimler Bakmış? Bunu Öğrenmek Gerçekten Mümkün mü?

Instagram'da profilinize kimlerin baktığını öğrenmeniz mümkün mü? Bunu yaptığını iddia eden ve mümkün olduğunu söyleyen uygulamalar bulunsa da, gerçekler hiç öyle demiyor.