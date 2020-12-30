Instagram Hesabınıza Kimler Bakmış? Bunu Öğrenmek Gerçekten Mümkün mü?

Instagram'da profilinize kimlerin baktığını öğrenmeniz mümkün mü? Bunu yaptığını iddia eden ve mümkün olduğunu söyleyen uygulamalar bulunsa da, gerçekler hiç öyle demiyor.

Instagram'ıma kimler bakmış yalanı

Hepimiz sosyal medya profillerimize, örneğin Instagram profilimize kimlerin baktığını bilmek istiyoruz, ancak gerçek şu ki, büyük sosyal medya platformlarından hiçbiri, doğrulanmış bir kullanıcı olsanız bile bu bilgilere erişmenize izin vermeyecek. Buna rağmen, Instagram için aşağıdakileri vaat eden sonsuz sayıda uygulama bulunuyor:

  • Başka bir kullanıcının sizi arayıp aramadığını göstermek.
  • Profilinizi en son hangi kullanıcıların görüntülediğini izlemek.
  • Yorum yapmasalar veya beğenmeseler bile yayınlarınızı gören takipçileri listelemek.

Instagram Profilime Kimler Bakmış? Bunu Öğrenmek Mümkün mü?

Açıkçası, üçüncü taraf bir uygulamanın sizin için bu bilgileri bulmasının hiçbir yolu yok. Bu bilgiler kullanıcıların veya yükledikleri uygulamaların erişebileceği bir yerlerde tutulmuyor. Yine de bu sahte uygulamalar ve tarayıcı uzantıları kesinlikle ikna edici görünüyor. Nedeni de şu: "Profilinize bakanların listesini", uygulamayı her yenilediğinizde güncellenen, rastgele oluşturulmuş gerçek hesap listeleriyle doldurabilirler. Akıllıca bir hile, ama yine de bir hile. Bu görüntülemeler, gerçek değil.

Bir uygulama veya tarayıcı uzantısı, Instagram profilinize kimin baktığını veya gönderilerinizi takip ettiğini size gösterebileceğini iddia ederse, emin olun, yalan söylüyor. Onu indirmeyin ve denediğiniz benzer uygulamaları da silin. Daha da kötüsü, söz konusu uygulamalar verilerinizi izliyor ve satıyor, sizi reklamlara boğuyor veya cihazınıza kötü amaçlı yazılımlar yerleştiriyor olabilir.

Kısacası, Instagram profilinize kimlerin baktığını öğrenmenizin bir yolu yok. Bunu vaat eden uygulamalara inanmayın...

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