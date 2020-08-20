Instagram hesap silme! Instagram hesabı nasıl tamamen kapatılır?

Instagram hesabınızı tamamen nasıl sileceğinizi merak ediyorsanız, Instagram'ın zaman kaybından başka bir şey olmadığını düşünenler için en köklü çözüm olan Instagram hesap kapatmanın yolunu anlatıyoruz.
Instagram kullanıcıları zaman zaman hesap silme işlemi gerçekleştirmek isterler. Bunun çeşitli sebepleri olmakla birlikte sonu hep aynı yere çıkar. Bu yazıda Instagram hesabınızı nasıl sileceğiniz hakkında ayrıntılı bilgileri bulacaksınız.
Instagram Hesabı Nasıl Silinir?
Bir sosyal medya uygulaması olan Instagram, telefon, tablet ve bilgisayar gibi çeşitli cihazlardan kullanılabilir. Fakat buna karşın Instagram hesabı silme işlemi ne yazık ki telefondan ve tablet gibi cihazlardan yapılamaz. Tıpkı diğer sosyal medya uygulamaları gibi bu uygulamayı da silmek için bilgisayar gerekir.
Instagram Hesabını Silme İşlemi Sıralı Anlatım
Instagram hesabını silmek için öncelikle bilgisayarınızdan Instagram'ın orijinal sitesine giriş yapmalısınız. Bu aşamada sizden belirtildiği gibi siteye giriş yapmanızı istiyoruz, uygulamaya değil.
Instagram orijinal sitesinde üyelik oturumunuzu açtıktan sonra https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ hesap silme bağlantısına tıklayın.
Bu açılan sayfada ilk olarak karşınıza "Hesabınızı neden silmek istiyorsunuz?" sorusu çıkacak. Sorunun karşısında ise dikdörtgen bir seçenekler butonu olacak. Bu butondan kapatma sebebinizi yansıtan seçeneği seçebilirsiniz. Eğer sebebini açıklamak istemiyorsanız "Başka bir şey" seçeneğine basabilirsiniz.
Hesabınızdaki Fotoğraflar, Yorumlar, Beğeniler Tamamen Yok Olacak
Ardından silme işlemini sürdürmek için üyelik hesabı şifrenizi girmelisiniz. Bu kısımda bir uyarıyla karşılaşacaksınız. Bu uyarıda, hesabı sil butonuna bastığınız takdirde hesabınızdaki bilgilerin, fotoğrafların, yorumların ve beğenilerin tamamen kaldırılacağı yazar. Yani bu zamana kadar hesabınızda birikimini yaptığınız tüm emekler bir saniye içerisinde yok olacaktır. Eğer bu konuda sizin için bir problem yoksa "Hesabı kalıcı olarak sil" yazılı kırmızı butona tıklayarak hesabınızı tamamen kaldırabilirsiniz.
Kısa Sürede Instagram Hesabınızı Kapatabilirsiniz
Instagram sosyal medya uygulaması hesabını tamamıyla silmek en fazla 3 dakika süren bir etkinliktir ve çokça kolaydır. Fakat yine de hesap silmekten başka seçeneğiniz olduğunu da hatırlatmak gerekir.
Instagram Hesabınızı Yanlışlıkla Sildiyseniz Kurtarabilirsiniz
Instagram uygulamasının şu an dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı var. Haliyle uygulama yönetimi bu verileri kaybetmemek adına hiçbir kullanıcısının kendilerinden ayrılmasını istemiyor. Bu sebeple hesabını silmek isteyen kişiler için 30 günlük süreyle kısıtlanmış farklı kapatma seçenekleri sunuyor. Unutmayın ki Instagram hesabınızı sildikten sonra aynı mail adresi ya da telefon numarasıyla kayıt olduğunuzda eski hesabınızın ismini almanız imkansızdır.
Buna karşın hesabınızı sildikten sonraki 1 ay içerisinde Instagram yönetimine hesabınızı yanlışlıkla sildiğinize dair bir mail atarsanız hesabınızı ve içerisindeki tüm etkileşimleri kurtarma ihtimaliniz vardır.
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