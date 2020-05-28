iPhone 12'de Beklenen Bu Yenilik Olmayacak Gibi Görünüyor

Yeni bir iddia, iPhone 12'nin, bazı söylentilerin aksine USB-C portuna geçiş yapmayacağını ve yoluna Lightning ile devam edeceğini söylüyor.

iPhone 12'de USB-C Portu Olmayabilir

Yeni söylentiler, iPhone 12'nin bir USB-C yuvasıyla geleceği iddialarına gölge düşürdü. 

Twitter'daki geçmişi pek bilinmeyen @choco_bit tarafından paylaşılan bilgiye göre iPhone'un USB-C portuna sahip prototipleri olsa da, bunlar üretilmeyecek ve iPhone, "1 sene daha Lightning" ile gelecek. İyi haber ise kaynağa göre Apple'ın iPhone 13'e bir Smart Connector ekleyecek olması. @choco_bit iPhone 13'ün şarj için Smart Connector'ü kullanma ihtimalinin düşük olacağını söylüyor, ancak cihaz muhtemelen portsuz gelecek ve kablosuz şarj kullanacak.

Bu iddia doğruysa, iPhone'da hiçbir zaman USB-C görmeyebiliriz. Bunun yerine firma, gelecek sene daha büyük bir adım atarak portsuz bir iPhone tanıtabilir. Ancak iddianın kaynağı pek tanınmadığından, bu iddiaya dikkatle yaklaşmakta fayda var.

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