iPhone 12'de Beklenen Bu Yenilik Olmayacak Gibi Görünüyor

Yeni söylentiler, iPhone 12'nin bir USB-C yuvasıyla geleceği iddialarına gölge düşürdü.
Twitter'daki geçmişi pek bilinmeyen @choco_bit tarafından paylaşılan bilgiye göre iPhone'un USB-C portuna sahip prototipleri olsa da, bunlar üretilmeyecek ve iPhone, "1 sene daha Lightning" ile gelecek. İyi haber ise kaynağa göre Apple'ın iPhone 13'e bir Smart Connector ekleyecek olması. @choco_bit iPhone 13'ün şarj için Smart Connector'ü kullanma ihtimalinin düşük olacağını söylüyor, ancak cihaz muhtemelen portsuz gelecek ve kablosuz şarj kullanacak.
Bu iddia doğruysa, iPhone'da hiçbir zaman USB-C görmeyebiliriz. Bunun yerine firma, gelecek sene daha büyük bir adım atarak portsuz bir iPhone tanıtabilir. Ancak iddianın kaynağı pek tanınmadığından, bu iddiaya dikkatle yaklaşmakta fayda var.
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