Instagram'da İnternet URL Dönemi Başlıyor; Ama Ufak Bir Bedelle Birlikte...

Instagram gönderileri altına yazılan açıklamalar arasına bir URL yazdığınızda, bu bugüne kadar düz bir metin olarak kabul ediliyordu. Yani postunuzu görüntüleyenler burada yazan linke tıklayarak internet sitesine yönlenemiyordu. Fakat Instagram bu durumu değiştirmek istiyor gibi görünüyor. En azından işletmeler için...
Instagram için ortaya çıkan yeni patent örneğine göre artık Instagram postları altına yerleştirilen linkler çalışacak. Yani Instagram bu URL'leri metin olarak kabul etmeyecek, çalışan internet bağlantısı olarak eklemeye izin verecek. Fakat bunun bir maliyeti olacak.
Sızan bilgilere göre Instagram bu hizmeti küçük bir bedel karşılığı kullanılabilir kılacak. İşletmeler için sunulması tasarlanan URL hizmetinin fiyatı ise 2 dolar olacak gibi görünüyor. Ancak Instagram tarafından açıklanana kadar şimdilik hiçbir şey kesin değil.
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