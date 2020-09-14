TikTok'un Sahibi ByteDance, Microsoft'un Teklifini Geri Çevirdi

TikTok'un ana firması ByteDance'ın Microsoft'un satın alma teklifini reddettiği, bunun ardından Microsoft'un satın alma girişimlerini sonlandırdığı doğrulandı.
Microsoft, TikTok'un ABD ayağını satın almak istediğini geçen ayın başında duyurmuştu. Ancak Microsoft'un TikTok'u satın alma planları gerçeğe dönüşmedi. Firma, bu gelişmeyi yaptığı kısa duyuruyla açıkladı.
Güney Çin Sabah Postası bir raporunda Çin'in ihracat kurallarını değiştirmesinin ardından ByteDance'ın TikTok'un algoritmasını satmaktan vazgeçeceğini söylemişti. Yeni kurallar kapsamında TikTok'un algoritması gibi teknolojilerin yurt dışına taşınabilmesi için ülkenin izni gerekiyor.
Reuters'ın raporuna göre ByteDance, kendi ülkesinde Oracle ile teknoloji ortağı olmayı tercih etti.
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