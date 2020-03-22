Instagram, "Kaybolan Mesajları" Deniyor

Instagram, yakında kendiliğinden silinen mesajlar göndermenize izin verebilir. Uygulamaları kurcalayarak araştıran Jane Wong, Instagram'ın Android uygulamasının kodlarında işlevle ilgili bazı ipuçlarına rastladı.
Instagram aslında kendi kendini silen mesajları bir süredir deniyor. Örneğin 2018'de Instagram Direct kamerasıyla yakalanan fotoğraf ve videoları karşı tarafın nasıl göreceğini seçmenize izin veren bir işlev sunulmuştu. Bu işlev ile fotoğrafın veya videonun yalnızca bir kez veya belirli bir süreyle görüntülenmesini sağlayabiliyordunuz.
Instagram is working on "?? mode" where messages disappear
It seems to be in an early barebone version but I tried my best to demonstrate how it might work pic.twitter.com/ZrUZZj0TWo— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 19, 2020
Wong'un keşfettiği kodlar ise sohbetteki katılımcılar sohbeti terk ettiğinde, mesajların yok olacağının ipucunu veriyor. Sohbet ekranını yeniden açtığınızda ise mesajlar silinmiş olduğundan, geri gelmiyor.
Instagram, işlevle ilgili sorulara şu cevabı verdi:
"Mesajlaşma deneyimini iyileştirmek için yeni işlevleri sürekli olarak deniyoruz. Bu işlev henüz geliştirme aşamalarının başında ve henüz dışarıda test edilmiyor!"
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