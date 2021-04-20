'Mavi tik' nasıl alınır? Instagram'da mavi tik alma yolları

Mavi tik nasıl alınır? Giderek yaygınlaşan Instagram'da binlerce takipçisi olan kullanıcılar mavi tik almak için araştırmalar yapıyor. Mavi tik nasıl alınır? Mavi tikin faydaları nelerdir? İşte detaylar...
MAVİ TİK NEDİR?
Instagram hesabı üzerindeki haklarını telif altına alma ve koruma amacıyla yapılan işlemlere hesap onaylama denir. Hesap onaylama ile birlikte kullanıcı isminin yer aldığı alanın yanına mavi tik işareti yerleştiriliyor. Peki mavi tik nasıl alınır?
MAVİ TİK NASIL ALINIR?
Mavi tik alma ile ilgili adımları Dijital Pazarlama Uzmanı Hüseyin Cesur anlattı
"Sosyal medya uygulaması Instagram, aslında pek çok kategoride alanının tanınmış kişilerine mavi tik veriyor. Burada en önemli nokta kendinizi sosyal ağda nasıl konumlandırdığınız. Örneğin 'tanınmış kişi' olarak doğrulama istediğinizde gerçekten tanınmış bir kişi olup olmadığınız kontrol edilir. Basında hakkınızda çıkan haberler olup olmadığı ve bu haberlerin yoğunluğu önemlidir. Keza binlerce takipçiniz olsa dahi Instagram sizi 'tanınmış kişi' olarak onaylamaz."
Mavi tik alabilmek için dikkat etmeniz gerekenler:
- Profil bilgileriniz eksiksiz düzenlenmiş olmalı.
- Web siteniz ve e-mailiniz profilinizde yer almalı.
- Hesabınızda hileli işlemler yapmaktan kaçının. Beğeni, yorum ve etkileşim yapma özelliği olan üçüncü parti uygulamalarla hesap şifrenizi paylaşmayın.
- Kurumsal başvuru yapacaklar için domain uzantılı bir mail daha etkili olacaktır.
Instagram hesabınız Facebook'a bağlı olmalı.
- Özgün içerikler paylaşın ve hesabınızı aktif tutun.
- Sahte takipçi ve beğeni satın almaktan kaçının.
- Etkileşimlerinizi artırmak için sponsorlu gönderiler oluşturun ve başka hesaplarla etkileşim kurun.
MAVİ TIK DOLANDIRICILARINA DİKKAT
Genellikle ünlü kişilerin ve markaların kurumsal hesaplarında gördüğümüz mavi tik, pek çok kişi için prestij ve güven anlamına geliyor. Takipçisi belli bir sayının üzerinde olan insanlar bu yüzden onaylı bir hesaba sahip olmak istiyor. Ancak bu durumun suistimal etmek isteyen dolandırıcılar çok yüksek meblağlara mavi tik alabileceklerini iddia edebiliyor. Yukarıda da anlattığım gibi onaylı bir hesaba sahip olabilmek için uygulama üzerinden doğrulama istemeniz yeterli. Dileyen herkes doğrulama için başvuru yapılabiliyor ancak bu durum başvuru yapan herkesin hesabının doğrulanacağı anlamına gelmiyor.
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