Instagram Lite Geri Döndü; Üstelik Bu Kez Reels Desteğine de Sahip...

Facebook, bir süre önce sadece Android kullanıcıları için ve kısıtlı sayıda ülkede yayınladığı Instagram Lite uygulamasını bir kez daha yayınladı. Ama bu kez uygulama, daha önce yayınlanan sürüme göre daha yetenekli.
Şu an için, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 170 ülkede yayınlanan Instagram Lite uygulaması, zaman içerisinde tüm dünyada yayınlanacak. Sadece 2MB boyutundaki uygulama, bu kez Reels desteği de sunuyor. Ayrıca uygulama aracılığı ile mesaj alıp göndermek, videoları paylaşmak da artık mümkün. Yayından kaldırılan ilk sürümde bu özellikler yer almıyordu.
Facebook'tan Tzach Hadar, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "?Ekiplerimiz, uygulamalarımızın bu hafif sürümlerini düşük bağlantıya veya sınırlı veri planlarına sahip kişiler için geliştiriyor. Çünkü temel amacımız kimseyi geride bırakmamak. Instagram deneyiminin cihaz, platform ve ağ kalitesinden bağımsız olarak sorunsuz devam etmesi en önemli amacımız."
Insatgram Lite uygulaması, ne yazık ki sadede Android için sunulmuş durumda ve iOS sürümü için ufukta umut görünmüyor. Eğer Android kullanıcısıysanız ve Instagram Lite'ı denemek istiyorsanız, aşağıdaki bağlantıyı kullanarak Instagram Lite'ı indirebilirsiniz.
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