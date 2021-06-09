Instagram'dan Neyi, Nasıl Gördüğümüze Dair Açıklama Geldi

Instagram, kullanıcıların hangi gönderileri, ne zaman ve nasıl göreceğini belirleyen algoritmaları hakkında detaylar paylaştı. Başka bir deyişle, Instagram'ın nasıl çalıştığı açıklandı.