Instagram'dan Neyi, Nasıl Gördüğümüze Dair Açıklama Geldi

Instagram, beş yıldır kronolojik bir akış sunmak yerine algoritmik bir akış kullanıyor, ancak Instagram kullanıcıları hala "eski güzel günler" için özlem duyuyor. Instagram yine de içeriğin nasıl görüntülendiğine dair bazı "yanlış anlamaları" ele almaya çalışan yeni bir blog gönderisi paylaştı. Instagram başkanı Adam Mosseri tarafından kaleme alınan blog yazısı, uygulamanın her alanında ne göreceğinize hiçbir algoritmanın karar vermediğini söyleyerek başlıyor. Bunun yerine, yazılımın her bir parçası, içeriği nasıl sıraladığını yöneten kendi kod setine sahip.
Tüm algoritmalar genel olarak aynı şekilde çalışıyor, ancak yapılan açıklamaya göre, "insanların onu nasıl kullandığına göre kendilerini uyarlıyor". Örneğin, Akış ve Hikayeler söz konusu olduğunda Instagram, amacının arkadaşlarınızdan, ailenizden ve en yakın olduğunuz kişilerden gelen fotoğrafları ve videoları ön plana çıkarmak olduğunu söylüyor.
Her gönderi, uygulamanın onlardan aldığı bilgilere göre bir değere sahip oluyor. Instagram'a göre, bu sinyallerden binlerce bulunuyor, ancak çoğu durumda, daha önemli olanlardan biri bir gönderinin popülerliği oluyor. Ancak Instagram, aynı zamanda son etkinliğinizi ve biriyle etkileşim geçmişinizi de hesaba katıyor.
Instagram daha sonra bu bilgiyi bir gönderiye yorum yapmak, beğenmek ve kaydetmek için "birkaç saniye" harcayacağınızı tahmin etmek için kullanıyor. Mosseri "ne kadar çok etkileşimde bulunursanız ve bu etkileşimi ne kadar fazla tartarsak, gönderiyi o kadar yüksekte görürsünüz" diyor. Kısacası, Instagram bir gönderiyle olan etkileşiminizi en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.
Instagram deneyiminiz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak istiyorsanız, şirket birkaç şey öneriyor. İlk olarak, Hikayeler için yakın arkadaşlarınızı seçmeniz gerektiğini söylüyor. Bu, yalnızca Hikayelerinizi kimlerin görebileceğini sınırlamanıza izin vermeyecek, aynı zamanda onların fotoğraf ve videolarına öncelik verecek. Ayrıca, belli kullanıcıların gönderilerini görmek istemiyorsanız bir hesabı sessize almalısınız (veya takibi bırakmalısınız). Ve başka yerlerde gördüklerinizi şekillendirmek için görmek istemediğiniz türde içerik için "İlgilenmiyorum" seçeneğini kullanabilirsiniz.
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