Instagram Sesli ve Görüntülü Görüşmeyi Getirebilir
Instagram, çok yakında sesli ve görüntülü görüşme özelliklerini kullanıcılarına sunmaya başlayabilir...
- Ali Ruhi Öztürk
Facebook uzun zamandır insanları internet üzerinden bir birlerine bağlıyor. Platform ile tamamen birleşmesi beklenen Messenger'ın başarısına rağmen şirket 2014'te 16 milyar dolara WhatsApp'ı satın almıştı. Arından uygulama Facebook himayesi altında sesli ve görüntülü görüşme özeliklerine kavuştu. Görünüşe bakılırsa şimdi sıra Instagram'da.
Instagram ve Instagram Direct Android uygulamalarının APK'larını kazan ve kurcalayan Ishan Agarwal, sesli ve görüntülü görüşme özelliği ile ilgili bir çok ikon buldu. iOS sürümünü araştıran 9to5Mac'ten Guilherme Rambo ise benzer kanıtları uygulamanın bu sürümünde de buldu. Instagram, konu ile ilgili sorulan sorulara cevap veremeyeceğini açıkladı. Eğer Instagram bu özelliğe kavuşursa, rakibi Snapchat'e karşı büyük bir avantajı olabilir.
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