Instagram TikTok'tan Bir Kopya Daha Çekti: Instagram Remix Nedir?

Instagram, geçen yıl platformunda Reels adlı TikTok tarzı bir işlev başlatmıştı. Bu özellik, ses ve efektlerle 15 saniyeye kadar uzanan videolar oluşturmanıza olanak tanıyordu. Reels halihazırda TikTok'unkilere benzer bir dizi özelliğe sahipken Instagram, Reels için Remix adlı yeni bir özellik daha duyurdu.
Instagram Remix Nedir?
Remix, TikTok'taki düet gibi çalışıyor. Diğer kullanıcıların mevcut bir videosunu temel alan kendi Reel'inizi oluşturmanıza izin vermek için tasarlandı. Bu, başka bir videonun yanına bir tür sanal iş birliği ile kendi videonuzu kaydedebileceğiniz anlamına geliyor. Dans yarışmalarına katılmayı veya viral kliplere yanıt vermeyi seven TikTok kullanıcıları arasında bu özellik oldukça popüler olarak kullanılıyor.
Instagram, Remix'in bir videoya tepkinizi yakalamanıza veya platformdaki arkadaşlarınızla iş birliği yapmanıza yardımcı olabileceğini belirtiyor. Yeni özelliği kullanmak için, bir klipteki üç noktalı menüye dokunup "Remix this Reel" seçeneğini seçmeniz yeterli. Ardından bu videonun yanına bir reel kaydedebiliyor veya önceden kaydedilmiş bir klibi yükleyebiliyorsunuz.
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