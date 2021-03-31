YouTube, Videoların Beğenmeme Sayısını Gizlemek İçin Yeni Teste Başlıyor

Önümüzdeki birkaç hafta içinde YouTube, bir videonun ne kadar beğenilmediğini herkese açık bir şekilde göstermeyecek birkaç yeni arayüz tasarımını test etmeyi planlıyor. Şirketin gösterdiği ve hemen aşağıda görebileceğiniz tasarımda, beğenmeme düğmesi hala duruyor, ancak artık gerçek zamanlı olarak güncellenen bir sayıya sahip değil. YouTube'a göre, içerik oluşturucular bu bilgileri YouTube Studio aracılığıyla görmeye devam edecek.
Şirket, testin içerik oluşturuculardan gelen "itibarsızlaştırma kampanyaları" hakkındaki geri bildirimlerini takip ettiğini söylüyor, ancak insanların yine de geri bildirim paylaşmak ve önerilerini şekillendirmek için beğenme düğmesini kullanabileceklerini belirtiyor.
YouTube aslında 2018'den beri Beğenmeme (Dislike) düğmesiyle ne yapacağını düşünüyor. Bu yıl YouTube tarafından hazırlanan Rewind videosu platformdaki en sevilmeyen video haline geldi. Bir yıl sonra, şirket bir şeyler deneme fikrini ortaya attı. Varsayılan olarak derecelendirme sayımlarını kapatmak ve bir grup insanın bir videoyu bombalamasını önlemek için düğmeyi tamamen kaldırmak gibi... Bu son deneyin, henüz beğenmeme düğmesinin sonunu getirdiğini söyleyemeyiz, ancak YouTube'un bu problemi gidermek için uğraştığı açık.
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