YouTube, Videoların Beğenmeme Sayısını Gizlemek İçin Yeni Teste Başlıyor

YouTube, birkaç hafta içinde "dislike gizleme testine" başlayacağını duyurdu. Eğer bu test kalıcı olursa, bundan sonra bir videonun beğenmeme sayısını artık göremeyeceğiz.

YouTube, beğenmeyenleri gizleyecek

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