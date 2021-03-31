YouTube, Videoların Beğenmeme Sayısını Gizlemek İçin Yeni Teste Başlıyor

YouTube, birkaç hafta içinde "dislike gizleme testine" başlayacağını duyurdu. Eğer bu test kalıcı olursa, bundan sonra bir videonun beğenmeme sayısını artık göremeyeceğiz.