Evden Çıkmıyoruz... O Zaman Bu Canlı Kameralarla Sanal Olarak Dışarı Çıkın!

Dış dünyada çeşitli yerlerde bulunan canlı kameralar, Corona virüsünden korunmak için evlerimizde kaldığımız şu günlerde, oturduğunuz yerden "dışarıya çıkmanızı" sağlayabilir

Bu Canlı Kameralarla Sanal Olarak Dışarı Çıkın

Dünya, COVID-19 hastalığına neden olan Corona virüsünü araştırırken dünya çapında milyonlarca kişi, hastalığın kendisine bulaşmasını ve yayılmasını engellemek için evinde oturuyor veya insanlardan mümkün olduğunca uzak duruyor. Neyse ki bulunduğumuz çağda dış dünyayı görebilmek için dışarı çıkmanız gerekmiyor.

Birçok hayvanat bahçesi, akvaryum ve araştırma tesisi, size çeşitli bölümlerinden canlı yayın yapıyor. İşte bunlardan bazıları.

San Diego Zoo: 10 canlı kamerayla yayın yapan Kaliforniya'daki San Diego Zoo, maymunlardan penguenlere ve baykuşlara, hayvanat bahçesindeki canlıların günlük hayatını izlemenize olanak tanıyor.

Bay Aquarium: Biraz kuzeydeki Bay Aquarium kapılarını ziyaretçilere kapamış olsa da, canlı kameraları kuş kafesinden, mercan, yosun ormanı ve penguen bölümünden yayın yapmayı sürdürüyor.

Yuvadaki Kartallar: Chesapeake Conservancy sayesinde mavi balıkçılı ve bella sinek kuşu yuvasını izleyebilirsiniz.

Boş Kalan Sokakları İzleyin: Görmek istediğiniz şey insanlar ise, EarthCam sizin için. Ancak sokakların şu sıralar ne kadar boş olduğunu görünce şaşırabilirsiniz.

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