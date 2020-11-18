Instagram'ın En Önemli Sorunu, Yeni Güncelleme ile Çözülüyor

Instagram, önemli bir eksiğini, yeni güncellemesi ile gideriyor. Bu güncellemeden önce, yalnızca hashtag'leri veya hesap adlarını arayabiliyordunuz. Bu durum bulmaya çalıştığınız hashtag'leri içermeyen fotoğrafları veya videoları ortaya çıkartmadığı için, Instagram'da içerik keşfetme şekliniz kısıtlanıyordu.
En son değişiklikle, Instagram kullanıcıları alakalı hashtag içerip içermediğine bakılmaksızın, anahtar kelimelerinizle eşleşen içeriği arayabilecek. Instagram'ın yeni algoritması, gönderiyi ne zaman paylaştığınız, altyazı ve gösterilen fotoğraf veya video gibi çeşitli faktörleri de dikkate alıyor. Ayrıca hizmet, sizinle alakalı en yüksek kaliteli içeriği ortaya çıkarmak için makine öğrenimine dayanıyor.
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