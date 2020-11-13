Instagram'ın arayüzü değişiyor! Alışveriş butonu geliyor

Instagram'a yeni güncelleme geldi. Bu yeni güncelleme ile anasayfaya iki yeni buton eklenmiş oldu ve bazı butonların yerleri değişti. Bununla birlikte yeni butonları da anasayfaya ekleyen yeni güncelleme, Reels ve alışveriş özelliğini daha fazla ön planda tutacak...