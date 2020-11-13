Instagram'ın arayüzü değişiyor! Alışveriş butonu geliyor

Günümüzde en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram, zaman zaman yeni güncellemeler yapıyor. Instagram alışveriş butonunun da bulunduğu yeni ana sayfa düzeni için çalışmalarını sürdürüyor.
INSTAGRAM ARAYÜZÜ DEĞİŞİYOR
Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri, bugün yaptığı paylaşımda sosyal medya platformunun yeni anasayfa düzenini gösteren bir video paylaştı.Videoda birçok butonun yeri değiştiği ve yeni butonlarla birlikte yeni tasarımların geldiği görülüyor.
Instagram alışveriş butonu daha çok ön plana çıkıyor. Bu buton beğeni butonunun yerini aldı. Beğeni butonu artık DM butonunun yanına geldi. Diğer bir değişiklik ise keşfet ve reels butonlarında.
KEŞFET BUTONU ESKİ YERİNE DÖNÜYOR
Daha önce DM'nin yanında olan keşfet butonu eski yerine döndü ve Reels butonunun yerini alıyor. Reels butonu da gönderi ekleme butonunun yerine geçti. Gönderi ekleme butonu ise bu üç butonun yanına konumlandırıldı.
KULLANICILAR YENİ ARAYÜZE TEPKİLİ
"Nasıl başladı ve nasıl gidiyor?" şeklinde bir açıklama da yapan Mosseri, güncellemenin ne zaman kararlı sürümlere geleceği konusunda bir açıklama yapmadı.
İlk olarak geçtiğimiz ay gün yüzüne çıkmaya başlayan bu güncellemeyi gören bir çok Instagram kullanıcısı, eski görünümden memnun olduğunu belirterek güncellemeye tepki gösterdi.
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