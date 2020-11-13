Instagram'ın arayüzü değişiyor! Alışveriş butonu geliyor

Instagram'a yeni güncelleme geldi. Bu yeni güncelleme ile anasayfaya iki yeni buton eklenmiş oldu ve bazı butonların yerleri değişti. Bununla birlikte yeni butonları da anasayfaya ekleyen yeni güncelleme, Reels ve alışveriş özelliğini daha fazla ön planda tutacak...

Instagram'ın arayüzü değişiyor! Alışveriş butonu geliyor

Günümüzde en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram, zaman zaman yeni güncellemeler yapıyor. Instagram alışveriş butonunun da bulunduğu yeni ana sayfa düzeni için çalışmalarını sürdürüyor.

INSTAGRAM ARAYÜZÜ DEĞİŞİYOR

Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri, bugün yaptığı paylaşımda sosyal medya platformunun yeni anasayfa düzenini gösteren bir video paylaştı.Videoda birçok butonun yeri değiştiği ve yeni butonlarla birlikte yeni tasarımların geldiği görülüyor.

Instagram alışveriş butonu daha çok ön plana çıkıyor. Bu buton beğeni butonunun yerini aldı. Beğeni butonu artık DM butonunun yanına geldi. Diğer bir değişiklik ise keşfet ve reels butonlarında.

KEŞFET BUTONU ESKİ YERİNE DÖNÜYOR

Daha önce DM'nin yanında olan keşfet butonu eski yerine döndü ve Reels butonunun yerini alıyor. Reels butonu da gönderi ekleme butonunun yerine geçti. Gönderi ekleme butonu ise bu üç butonun yanına konumlandırıldı.

KULLANICILAR YENİ ARAYÜZE TEPKİLİ

"Nasıl başladı ve nasıl gidiyor?" şeklinde bir açıklama da yapan Mosseri, güncellemenin ne zaman kararlı sürümlere geleceği konusunda bir açıklama yapmadı.

İlk olarak geçtiğimiz ay gün yüzüne çıkmaya başlayan bu güncellemeyi gören bir çok Instagram kullanıcısı, eski görünümden memnun olduğunu belirterek güncellemeye tepki gösterdi.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
"Anadolu Ödülleri" sahiplerini buldu
13 Kasım 2020 BİM aktüel kataloğunda HP laptop, OPPO cep telefonu fırsatı
A101 12 Kasım 2020 aktüel kataloğunda HI-LEVEL televizyon, akıllı saat fırsatı
Gelece Nefes katılım belgesi nasıl alınır? Geleceğe Nefes Ol fidan bağışı nasıl yapılır?
Günün En çok Okunanları
Windows 10 Güncellemesi ile Gelen Yeni Sorun: Kullanıcı Hesapları!
Microsoft'tan, SMS'le Doğrulama Konusunda Çok Konuşulacak Açıklamalar
Evden Çalışanların Masrafları Artıyor. Peki Bu Masrafları Kim Ödüyor?
Nokia 6300 ve Nokia 8000 Tanıtıldı: 49 ve 79 euroya iki yeni model
Tanıtılmasının Üzerinden Sadece Aylar Geçen Telefona Android Şoku

 

 