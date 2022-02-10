Intel, 1 Milyar Dolarlık Fon Yaratıyor

Intel, döküm inovasyonu ekosistemini oluşturmak için 1 milyar dolarlık fon yaratıyor.

Intel, 1 Milyar Dolarlık Fon Yaratıyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Kuantum Bilgisayarlar, 10 Yıl İçerisinde Bitcoin Şifrelemesini Aşabilir!
Google'dan Chrome İçin Yeni Özellik: "Yolculuklar" ile Geçmişe Dönüyoruz!
Samsung Galaxy S22+ Tanıtıldı! İşte İlk İnceleme Raporumuz
Elon Musk'ın 40'a Yakın Starlink Uydusu Yörüngeden Çıktı!
Samsung Galaxy S22+ Tanıtıldı: İşte Galaxy S22+ Özellikleri!

 

 