İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? TÜİK verilerine göre tam liste

İstanbul pek çok farklı ilden göç alan bir şehir. Peki ilde en çok nereli yaşıyor? TÜİK verilerine göre, ilk sırada Sivaslılar var. İşte detaylar...

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? TÜİK verilerine göre tam liste

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