İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? TÜİK verilerine göre tam liste

İstanbul'da en çok nereli var? En çok merak edilen sorulardan biri... TÜİK verilerine göre, İstanbul nüfusunun detayları belli oldu. İstanbul'da en çok nereli var? İşte detaylar...
2020 yılı itibarıyla 83 milyon 614 bin 362 kişi olan Türkiye nüfusu, geçen yıl 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.
Kadın nüfusun oranı yüzde 49,9 (42 milyon 252 bin 172 kişi), erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (42 milyon 428 bin 101 kişi) olarak kaydedildi.
İstanbul'un nüfusu 2021'de bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.
İstanbul En Çok Hangi İlden Göç Aldı?
TÜİK verilerine göre kentte yaşayanların sadece 2 milyon 164 bin 766'sının kütüğü İstanbul'a kayıtlı.
Kentte, İstanbullulardan sonra en çok Sivaslılar ikamet ediyor. Şehirde yaşayan Sivaslıların sayısı 767 bin 428.
- Sivaslıları, 559 bin ile Kastamonulular,
- 525 bin 681 ile Ordulular,
- 494 bin 160 ile Giresunlular takip ediyor.
Samsun, Tokat, Trabzon, Erzurum, Kars kütüğüne kayıtlı olanlar da ilk sıralarda geliyor.
İstanbul'da, 108 bin 444 Ankaralı, 71 bin 998 İzmirli yaşıyor.
Alfabetik Tam İste
- Adana- 98 bin 449
- Adıyaman – 210 bin 570
- Afyonkarahisar – 61 bin 347
- Ağrı – 216 bin 859
- Aksaray – 50 bin 626
- Amasya – 179 bin 213
- Ankara – 108 bin 444
- Antalya – 47 bin 902
- Ardahan – 258 bin 45
- Artvin – 85 bin 86
- Aydın – 31 bin 304
- Balıkesir – 102 bin 803
- Bartın – 98 bin 251
- Batman – 147 bin 296
- Bayburt – 124 bin 368
- Bilecik – 36 bin 497
- Bingöl – 147 bin 988
- Bitlis – 239 bin 828
- Bolu – 65 bin 986
- Burdur – 10 bin 259
- Bursa – 103 bin 310
- Çanakkale – 73 bin 407
- Çankırı – 166 bin 658
- Çorum – 178 bin 867
- Denizli – 33 bin 674
- Diyarbakır – 231 bin 860
- Düzce – 47 bin 488
- Edirne – 105 bin 267
- Elazığ – 154 bin 649
- Erzincan – 307 bin 32
- Erzurum – 442 bin 107
- Eskişehir – 55 bin 920
- Gaziantep – 92 bin 568
- Giresun – 494 bin 160
- Gümüşhane – 148 bin 590
- Hakkari – 16 bin 743
- Hatay – 112 bin 687
- Iğdır – 98 bin 453
- Isparta – 56 bin 850
- İstanbul – 2 milyon 164 bin 766
- İzmir – 71 bin 998
- Kahramanmaraş – 110 bin 641
- Karabük – 95 bin 44
- Karaman – 27 bin 448
- Kars – 303 bin 324
- Kastamonu – 559 bin 3
- Kayseri – 163 bin 910
- Kırıkkale – 36 bin 277
- Kırklareli – 113 bin 805
- Kırşehir – 47 bin 359
- Kilis – 41 bin 684
- Kocaeli – 59 bin 682
- Konya – 163 bin 453
- Kütahya – 33 bin 955
- Malatya – 418 bin 888
- Manisa – 49 bin 868
- Mardin – 259 bin 380
- Mersin – 65 bin 44
- Muğla – 16 bin 108
- Muş – 178 bin 982
- Nevşehir – 94 bin 241
- Niğde – 99 bin 693
- Ordu – 525 bin 681
- Osmaniye – 33 bin 987
- Rize – 308 bin 439
- Sakarya – 135 bin 44
- Samsun – 426 bin 500
- Siirt – 252 bin 954
- Sinop – 374 bin 903
- Sivas – 767 bin 428
- Şanlıurfa – 151 bin 708
- Şırnak – 42 bin 443
- Tekirdağ – 113 bin 222
- Tokat – 484 bin 463
- Trabzon – 415 bin 31
- Tunceli – 84 bin 986
- Uşak – 21 bin 718
- Van – 246 bin 634
- Yalova – 21 bin 371
- Yozgat – 151 bin 916
- Zonguldak – 125 bin 608
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