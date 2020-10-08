Intel'in 11. Nesil Rocket Lake İşlemcileri İçin Tarih Belli Oldu

Intel'in 11. Nesil işlemcilerinin ne zaman karşımıza çıkacağı, resmi ağızdan gelen açıklama ile belli oldu. Ama detaylar hakkında halen pek bir bilgimiz bulunmuyor.