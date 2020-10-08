Intel'in 11. Nesil Rocket Lake İşlemcileri İçin Tarih Belli Oldu

Intel'in 11. Nesil işlemcilerinin ne zaman karşımıza çıkacağı, resmi ağızdan gelen açıklama ile belli oldu. Ama detaylar hakkında halen pek bir bilgimiz bulunmuyor.

  • Levent Öztürk
Intel'in 11. Nesil yayım tarihi belli oldu

Intel'in 11. Nesil Rocket Lake işlemcileri hakkındaki söylentiler, 10. Nesil Comet Lake işlemcileri piyasaya sürülmeden önce ortaya çıkmıştı ve artık bu işlemcileri ne zaman göreceğimiz hakkında daha net bir fikrimiz var. Intel Client Computing Group Desktop, Workstations and Gaming VP ve GM'si John Bonini bir Medium yazısında net bir şekilde Intel'in yeni nesil masaüstü işlemcilerini 2021'in erken dönemlerinde göreceğimizi belirtti. Ancak daha fazla bilgi verilmedi.

Bonini'nin yazısının büyük bir kısmı oyunlar ve 90'lardaki Pentium ve 00'lardaki Core 2 Duo serileri de dahil olmak üzere Intel'in oyun için işlemci geliştirme konusundaki köklü geçmişi hakkında hikayelere odaklanmaktaydı. Dahası, Bonini bir kez daha Intel'in oyun geliştiricileri ile yakından çalışarak oyun performansını en üste çıkartmak ve yeni özellikleri getirmek için çabalarını vurguladı. Yazı içerisinde ise Marvel's Avengers, Microsoft Flight Simulator 2020 ve Gears Tactics özellikle belirtilmekteydi.

Ancak sunulacak olan donanım söz konusu olduğunda Bonini pek bir detay vermedi ve bunun şaşırtıcı olduğu da söylenemez. 11. Nesil masaüstü serisi hakkında tüm bildiklerimiz, adının Rocket Lake olacağı ve PCIe 4.0 uyumluluğu sunacağı.

Intel'in bir kez daha saat hızının her şey olduğu fikrine kendini adaması ile beraber bu yeni işlemcilerin çok yüksek saat hızları sunacağı ve şu anda bile oldukça yüksek olan Intel Core i9-10900K'nın 5.3GHz hızından da yukarı çıkacağı tahmin edilebilir. Neyse ki John Bonini'nin artık geniş de olsa bir tarih vermiş olması sebebiyle, yakın zaman içerisinde daha fazla bilgiyle karşılaşacağımız söylenebilir.

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