Intel 4004 ile Geçen Yarım Asır: Bugünün Cihazlarını Ona Borçluyuz!

Intel'in tam 50 yıl önce piyasaya sürdüğü Intel 4004 çipi, bugünün akıllı cihazlarına ve bilgisayarlarına, dolaylı yoldan da olsa hayat vermeye devam ediyor!