Intel 4004 ile Geçen Yarım Asır: Bugünün Cihazlarını Ona Borçluyuz!

Intel, bilgisayarlarda ve telefonlarda kullanılan çiplerin ve ayrıca Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi daha ileri teknolojilerin temelini oluşturan, dünyanın ticari olarak satılan ilk mikroişlemcisi olan Intel 4004'ün piyasaya sürülüşünün 50. yılını kutluyor. Intel'e göre 4004 çok önemli bir adımdı. Çünkü karmaşık entegre devrelerin tırnak boyutunda bir çip üzerine kurulabileceğini kanıtladı.
Intel CEO'su Pat Gelsinger, 4004 hakkında şunları söyledi: "Bu yıl 4004 çipinin 50. yıl dönümü. Geçen yarım yüzyılda ne kadar çok şey başardığımızı bir düşünün. Bu teknoloji için kutsal bir an. Bilgisayarın gerçekten başarılı olmasını sağlayan şey işte bu."
Intel 4004'ün Hikayesi
Intel 4004, Intel mühendisleri Federico Faggin, Ted Hoff ve Stan Mazor tarafından geliştirildi. Çipin Kasım 1971'de piyasaya sürülmesinden iki yıl önce, Nippon Calculated Machine Corporation, üzerinde çalıştığı bir mühendislik prototip hesap makinesi olan Busicom 141-PF için bazı entegre devreler tasarlama konusunda Intel'e başvurdu. Başlangıçta on iki çip planlandı, ancak sonunda bu, aralarında Intel 4004'ün de olduğu dört çipi indirildi.
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