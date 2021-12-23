Intel'in Alder-Lake-S İçin Geliştirdiği Yeni Fanı RH1 Fotoğraflarıyla Sızdı

Intel'in yeni Alder-Lake-S CPU'ları için geliştirdiği söylenen Intel Laminar RH1 soğutucusunun etkileyici fotoğrafları ortaya çıktı.

  • Ercan Uğurlu
Intel'in Yeni CPU Fanı RH1 Fotoğraflarıyla Sızdı

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