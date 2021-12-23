Intel'in Alder-Lake-S İçin Geliştirdiği Yeni Fanı RH1 Fotoğraflarıyla Sızdı

2015 yılında Intel, bilgisayar performansı konu olduğunda tartışmasız liderdi. AMD'nin meşhur FX-8350 gibi çözümleri rekabetçiydi, ancak sonradan gelen Ryzen işlemcileri ile aradığı taze kanı bulan AMD, böylece bu alanda Intel'i zorlamaya başladı. AMD'nin yaptığı en güzel yeniliklerden biri de Wraith soğutucu serisini piyasaya sürmesiydi. Yüksek performanslı soğutucu serisi olan Wraith'ten sonra Intel'İn de benzer bir hamle yaptığını söylemek şimdi mümkün.
Intel, Alder Lake-S CPU'lar için Intel Laminar RH1 soğutucusu üzerinde çalışıyor. Daha önce de sızdırılan 65W RM1 soğutucusu, elbette Intel CPU serisi için gelen tek soğutucu değil. Ancak bu yeni CPU fanının daha yüksek performans sunacağı söyleniyor.
Fotoğraflarıyla da sızan yeni RM1 soğutucusu, Intel'in Alder Lake CPU'ları için özel olarak geliştiriliyor. Bu soğutucunun, 65W nominal TDP'li 12'inci nesil Core i9 serisine eklenmesi bekleniyor.
Soğutucuda yerleşik LED'ler de dikkat çekerken, bu LED'lerin tek renk mi yoksa, RGB ışıklandırmalı mı olacağı şimdilik belli değil.
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