Intel Artık En Büyük Çip Üreticisi Değil; Koltuğunu Samsung'a Kaptırdı!

Samsung küresel yarıiletken pazarında Intel'in önüne geçti ve Dünya'nın bir numaralı yarıiletken sağlayıcısı konumuna geldi.

Intel, tahtını Samsung'a kaptırdı

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