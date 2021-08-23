Intel Artık En Büyük Çip Üreticisi Değil; Koltuğunu Samsung'a Kaptırdı!

Son endüstri raporlarına göre, Samsung artık Dünya'nın en büyük yarıiletken sağlayıcısı. Güney Koreli dev, 2021'in ikinci çeyreğinde rakibi Intel'i geçerek birinci sıraya yerleşti. Analiz firması IC Insights'ın çalışması Samsung'un satışlarını yüzde 10 artırdığını gösteriyor.
Yarıiletken pazarında başarılı olan tek firma Samsung değil. Pazar genel olarak yüzde 8 büyüme gösteriyor. İlk on sıradaki üreticinin satış rakamlarının toplamı 2021'in ikinci çeyreğinde 95,5 milyar dolara ulaştı.
Intel ikinci sıraya düşerken, TSMC üçüncü sırada yer alıyor. SK Hynix ve Micron ilk beşi tamamlıyor.
Rapora göre, Samsung'un bu başarısının altında DRAM ve flash bellek pazarındaki yüzde 19'luk artış yatıyor.
IC Insights 2021'de yarıiletken pazarının yüzde 23 artacağını tahmin ettiğini belirtiyor.
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