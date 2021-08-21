Çip Üretiminde Yaşanan Sorunlar Azalmak Bir Yana, Büyümeye Devam Ediyor!

COVID-19 ile beraber başlayan küresel çip sıkıntısı, en üst düzeye ulaşmış durumda. Yarı iletken üretimini büyük sekteye uğratan pandemi her ne kadar şu sıralar hafiflemiş gibi görünse de, sektördeki etkileri ne yazık ki olumsuz sürmeye devam ediyor.
Gelen yeni haberlere göre yarı iletken üretim sıkıntısı artmaya devam ediyor ve verilen siparişlerin sevk edilebilmesi için gereken süre bir hayli uzamış durumda. Buna göre NVIDIA, Apple ve AMD gibi önemli markalardan gelen haberler, ürünlerinin siparişlerini verdikten sonra 20 haftadan daha uzun süre beklenmesi gerekebileceğini söylüyor. Bunun bir diğer anlamı ise, oluşan stok sorunları yüzünden ürün fiyatları olumsuz etkilenebilir ve oluşan karaborsada fiyatlar yükselebilir.
Yarı iletken üretim sıkıntısı yalnızca bu tip donanım ürünleri için değil, aynı zamanda otomotiv pazarını da olumsuz etkiliyor. Otomotiv sektörünün uzun vadeli en büyük darbeyi bu dönemde aldığını söyleyen yetkililer, çip sıkıntısının ancak gelecek yıl ya da bir sonraki yıl sona ermesini bekliyorlar. Ülkemizde yapılan yeni ÖTV düzenlemesi sonrasında da büyük markaların temsilcileri, üretim sıkıntısına vurdu yapmıştı.
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