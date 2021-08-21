Çip Üretiminde Yaşanan Sorunlar Azalmak Bir Yana, Büyümeye Devam Ediyor!

NVIDIA, Apple ve AMD gibi devlerden gelen haberler, çip sıkıntısının büyümeye devam ettiğini gösteriyor. OEM siparişleri için haftalarca beklenmesi gerekebilir!