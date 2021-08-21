Çip Üretiminde Yaşanan Sorunlar Azalmak Bir Yana, Büyümeye Devam Ediyor!

NVIDIA, Apple ve AMD gibi devlerden gelen haberler, çip sıkıntısının büyümeye devam ettiğini gösteriyor. OEM siparişleri için haftalarca beklenmesi gerekebilir!

  • Ercan Uğurlu
Yarı İletken Krizi Büyümeye Devam Ediyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

POCO F3 ve POCO X3 PRO karşı karşıya

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 12 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: Bilgisayar ürünleri geliyor!
Milli Okçu Mete Gazoz, Olimpiyat Şampiyonu! Gazoz kimdir, kaç yaşında? Yakından bakalım...
BİM 23 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda drone, kulaklık ve akıllı bileklik sürprizi!
A101 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı bilgisayar ürünleri

Günün En çok Okunanları
Sony, Yeni Bir El Konsolu, Yeni Bir PlayStation Portable Yapar mı?
Projeksiyon Cihazı Alırken Nelere Dikkat Etmeli?
Google, Android Auto'nun Fişini Çekmeye Hazırlanıyor!
Western Digital'den Cep Boyutunda SSD
20 Yıldır Mağarada Yaşayan Adam, Geç de Olsa COVID-19'la Böyle Tanıştı!

 

 